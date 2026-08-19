Katarzyna Zillmann nie mogła oderwać rąk od ukochanej! Razem sprawdziły się w "Azja Express" [Zdjęcia]

Ten duet rozgrzał do czerwoności parkiet "Tańca z Gwiazdami", ale duże zainteresowanie budził jeszcze na długo po tym, jak odpadł z programu. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w trakcie przygotowań do show nawiązały znacznie bliższą relację, niż mogłoby się wydawać.

Pierwsza damsko-damska para w polskiej wersji tanecznego formatu dziś tworzy szczęśliwy związek, dla którego poważną próbą z pewnością był program "Azja Express". Zajrzeliśmy na spotkanie prasowe przed premierą show, gdzie panie nie ukrywały wielkich emocji!

I do tańca, i do różańca? Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w programie "Azja Express"

Mimo eliminacji z "Tańca z Gwiazdami" przed finałowymi zmaganiami, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar nie zrezygnowały ze wspólnych treningów. Partnerki, których rozstania z byłymi drugimi połówkami były szeroko komentowane w przestrzeni wirtualnej, zapowiedziały dalsze występy i dotrzymały słowa. Wiele razy poruszały też szczerze temat swojego związku, który narodził się przy wspólnym tańcu.

Teraz jednak dziewczyny musiały sprawdzić się w całkiem innej działce. Program "Azja Express" to ciężki kawałek chleba nawet dla najbardziej zgranych duetów. Zillmann i Lesar są jedną z ośmiu walczących o wygraną par, jeśli chodzi o nadchodzącą ósmą edycję show.

Na konferencji wioślarka nie odrywała rąk od ukochanej

19 sierpnia odbyło się spotkanie prasowe z uczestnikami i prowadzącą - Izabellą Krzan - przed premierą kolejnej edycji "Azji Express". Gwiazdy po raz pierwszy miały okazję obejrzeć pierwszy odcinek ze swoim udziałem.

- Ja nie chcę tego oglądać! - wykrzyknęła przejęta Kasia Zillmann, po czym zaczęła się głośno śmiać.

Otuchy wioślarce z pewnością dodawała obecność ukochanej. Podczas premierowej prezentacji programu medalistka olimpijska nie odrywała się od dłoni starszej o siedemnaście lat Janji Lesar. Fotki z tego wydarzenia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

30

Tancerka szczerze o związku

Ostatnio Janja Lesar zdementowała plotki, jakoby udziałem w "Azji Express" u konkurencji naraziła się na gniew Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego Polsatu, gdzie nadawany jest "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Przy okazji zdradziła w rozmowie z Eska.pl, czego nauczyła się o Katarzynie Zillmann podczas wspólnej wyprawy w azjatycką dzicz.

- O Kasi dowiedziałam się, że ona jest dużo bardziej sprawcza. Nie sprawna, tylko sprawcza! Że ona naprawdę potrafi wszystko załatwić, zrobić. Jest spokojna, sfokusowana. A o sobie dowiedziałam się, że ten spokój, który mam, czasami wcale nie działa - powiedziała tancerka i choreografka.

Sonda Izabella Krzan jako prowadząca "Azja Express" - czy to dobry wybór? TAK, BARDZO PASUJE NA TO MIEJSCE NIE, JAKOŚ TEGO NIE WIDZĘ NIE MAM ZDANIA NA TEN TEMAT