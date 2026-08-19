Powrót rannych z Węgier do Polski

W środę, 19 sierpnia, na płycie lotniska w Jasionce usiadł samolot Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna, która przetransportowała kolejnych obywateli Polski rannych w tragicznym wypadku na Węgrzech, zameldowała się na pasie startowym około godziny 11.

Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacka, już wcześniej informowała o środowych planach ewakuacji medycznej dwunastu osób. Zgodnie z jej porannymi komunikatami, jeden z transportów miał zabrać na pokład trzech pacjentów, a pozostali uczestnicy wypadku mieli być przewiezieni w kolejnych etapach akcji.

Środowy lot to następna faza operacji logistycznej. Przypomnijmy, że już w poniedziałkowy wieczór na rzeszowskim lotnisku pojawiła się pierwsza maszyna LPR, którą sprowadzono wtedy dwudziestu jeden poszkodowanych rodaków.

Z pięcioosobowej grupy pacjentów, która po poniedziałkowym przylocie została skierowana do szpitali w Rzeszowie, dwie osoby zakończyły już hospitalizację i mogły bezpiecznie powrócić do swoich domów.

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Dramat na autostradzie M3 na Węgrzech

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w niedzielę, w środku nocy, około godziny 1. Dramat rozegrał się we wschodnich Węgrzech, na odcinku autostrady M3 w okolicach miejscowości Mezokeresztes.

Pojazdem podróżowała pięćdziesięcioosobowa grupa polskich obywateli, będąca w drodze powrotnej z Bośni i Hercegowiny, gdzie uczestniczyli w pielgrzymce do sanktuarium w Medziugorie. Niestety, podróż zakończyła się koszmarnym finałem.

Bilans katastrofy jest tragiczny. Śmierć na miejscu poniosło dwanaście osób. Służby potwierdziły, że wszystkie ofiary śmiertelne to pełnoletni mieszkańcy województwa podkarpackiego.

Natychmiast po zdarzeniu ruszyła szeroko zakrojona operacja pomocowa i repatriacyjna. Rannych początkowo rozlokowano w placówkach medycznych na Węgrzech, a obecnie polskie władze oraz służby wojewódzkie koordynują skomplikowany proces relokacji pacjentów do krajowych szpitali.

Tragiczny bilans wypadku pielgrzymów

Wypadek polskiego autokaru miał miejsce na autostradzie M3 w rejonie Mezokeresztes. W nocy z soboty na niedzielę pojazd z pielgrzymami brał udział w dramatycznym zdarzeniu. Skutki katastrofy okazały się druzgocące – dwanaście osób zginęło, a dziesiątki pasażerów odniosły rany różnego stopnia.

Osoby z obrażeniami, które wciąż potrzebują fachowej opieki medycznej, są systematycznie przewożone do ojczyzny. Część z poszkodowanych już znajduje się pod opieką lekarzy w podkarpackich szpitalach.

Do sprawnego transportu rannych wykorzystywane są maszyny Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Regionalne władze podkreślają, że procedura ewakuacji medycznej poszkodowanych pielgrzymów jest w toku i potrwa aż do powrotu wszystkich pacjentów.