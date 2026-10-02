Wypadek w Rudnej Małej. Motocyklista trafił do szpitala

W czwartek, 1 października po godz. 13.00 w Rudnej Małej doszło do wypadku z udziałem samochodu Suzuki i motocykla Triumph.

W wyniku zderzenia, 45-letni motocyklista doznał obrażeń i trafił do szpitala.

Wstępne ustalenia policji wskazują, że 40-letnia kierująca Suzuki najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu.

Do tego zdarzenia doszło w czwartek, 1 października po godz. 13.00. W wypadku w Rudnej Małej ranny został motocyklista. Wstępne ustalenia o wypadku przekazali policjanci w komunikacie prasowym.

- Ze wstępnych ustaleń mundurowych z ruchu drogowego komendy miejskiej wynika, że 40-letnia kierująca Suzuki, podczas włączania się do ruchu na drogę krajowa nr 9, najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem Triumph – przekazuje KMP Rzeszów.

W wyniku zderzenia pojazdów ranny został 45-letni motocyklista, który z obrażeniami trafił do szpitala.

- Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i bezpieczną jazdę – apelują policjanci..