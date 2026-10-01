Co z zarzutami dla Ihora M. po ataku w Jarosławiu? Znamy nową opinię psychiatrów

Nowa opinia biegłych o Ihorze M., podejrzanym o atak w Jarosławiu

W czwartek, 24 września 31-letni Ihor M. zaatakował nożem pięć osób na terenie opactwa w Jarosławiu. W wyniku tego zdarzenia zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz, a cztery inne osoby odniosły rany. Do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu trafiła właśnie kolejna opinia psychiatrów na temat stanu zdrowia sprawcy. Dokument jasno wskazuje, że obywatel Ukrainy wciąż nie nadaje się do prowadzenia z nim jakichkolwiek czynności śledczych.

Aktualna kondycja psychiczna mężczyzny stanowi barierę dla wymiaru sprawiedliwości. Z powodu utrzymujących się objawów psychotycznych śledczy nie mają możliwości oficjalnego przedstawienia mu zarzutów ani przeprowadzenia przesłuchania.

Biegli w tej opinii, która jest, podkreślam, wydawana pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywej opinii, stwierdzili przede wszystkim, że w obecnym stanie zdrowia podejrzany Ihor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Aktualny stan zdrowia podejrzanego Ihora M. nie pozwala jeszcze na udział w czynnościach procesowych -mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu w rozmowie z reporterem Radia ESKA.

Jak przekazała prokurator, eksperci zestawili obecną formę psychiczną zatrzymanego z tą, którą prezentował w pierwszych dniach po zdarzeniu, czyli 24 i 25 września. W swoim raporcie wskazali na dostrzegalną, chociaż na razie jeszcze nieznaczną i niestabilną zmianę na lepsze. Za parę dni prokuratorzy planują złożyć wniosek o kolejną weryfikację jego możliwości uczestnictwa w procesie.

Tragiczny atak Ihora M. w jarosławskim opactwie

Przypominamy, że dramatyczne wydarzenia miały miejsce 24 września. To wtedy 31-letni Ihor M. rzucił się z nożem na pięć ofiar w obrębie jarosławskiego opactwa. Śmierć na miejscu poniósł duchowny, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, natomiast czworo pozostałych poszkodowanych wymagało pomocy medycznej. Sprawca przebywa w tymczasowym areszcie na oddziale szpitalnym. Śledczy przygotowali już dla niego kwalifikację czynów, która obejmuje zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz wyrządzenie poważnego uszczerbku na zdrowiu.