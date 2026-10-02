Wikariusz podejrzany o stalkowanie chłopca. Ksiądz trafił do aresztu

Wikariusz Karol H. z parafii w powiecie rzeszowskim został aresztowany pod zarzutem uporczywego nękania chłopca poniżej 18. roku życia.

Miał on kontaktować się z ofiarą wiadomościami i przez media społecznościowe, śledzić ją, robić zdjęcia oraz grozić ujawnieniem prywatnych informacji w okresie od stycznia 2025 do sierpnia 2026.

Sąd zastosował wobec księdza dwumiesięczny areszt tymczasowy; grozi mu kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Karol H.to wikariusz jednej z parafii na terenie powiatu rzeszowskiego a także nauczyciel religii. Prokuratura potwierdziła, że ciążą nad nim poważne zarzuty. Chodzi o nękanie chłopca poniżej 18.roku życia.

- Prowadzone jest postępowanie przeciwko Karolowi H., jednemu z wikariuszy pracujących na terenie powiatu rzeszowskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut uporczywego nękania pokrzywdzonego w okresie od stycznia 2025 roku do 18 sierpnia 2026 roku. Według zgromadzonego materiału dowodowego jego działania miały charakter długotrwały i systematyczny, a ich skutkiem było wzbudzenie u pokrzywdzonego uzasadnionego poczucia zagrożenia, poczucia udręczenia oraz istotne naruszenie jego prywatności –potwierdził w rozmowie z „Nowinami” prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Wikariusz miał wielokrotnie kontaktować się z ofiarą za pomocą wiadomości tekstowych i mediów społecznościowych, a także go śledzić – robić z ukrycia zdjęcia i kręcić nagrania. Miał je później przesyłać zarówno swojej ofierze, jak i jej znajomym. Jak zaznaczył prokurator Ciechanowski, ksiądz miał również wysyłać wiadomości o charakterze zniesławiającym, grozić spowodowaniem problemów osobistych a także miał szantażować ujawnieniem informacji z życia osobistego.

Karol H. Usłyszał zarzuty, sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Grozi mu kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.