Chwile grozy w domu Rihanny. 36-latka oddała strzały. Grozi jej dożywocie

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-02 10:21

W marcu tego roku 36-letnia kobieta zaczęła strzelać w kierunku posiadłości Rihanny w Beverly Hills. Na miejscu przebywała artystka wraz ze swoimi bliskimi. Wobec sprawczyni wysunięto poważne oskarżenia, a w perspektywie rysuje się nawet możliwość skazania na dożywocie.

Dom Rihanny zaatakowany przez influencerkę

Od dekady Rihanna nie zaprezentowała fanom nowego krążka, jednak niezmiennie utrzymuje status jednej z największych światowych gwiazd muzyki. Wokalistka aktualnie poświęca czas życiu rodzinnemu, wychowując trójkę dzieci wraz ze swoim partnerem A$AP Rockym, znanym raperem i producentem.

Wieloletnia obecność w show-biznesie pokazała 38-letniej gwieździe, że sława ma również swoje mroczne oblicze. Ósmego marca bieżącego roku Rihanna znajdowała się na terenie swojej rezydencji w prestiżowym Beverly Hills, towarzyszył jej partner, dzieci oraz matka.

Niespodziewanie w stronę budynku posypały się kule z broni maszynowej. Jak wykazało policyjne dochodzenie, za atakiem stała 36-letnia Ivanna Ortiz, funkcjonująca w sieci jako „biblijna influencerka”. Okazało się, że kobieta już wcześniej kierowała pogróżki pod adresem piosenkarki.

Z dokumentacji policyjnej wynika, że gdy padły strzały, Rihanna i A$AP Rocky przebywali w przyczepie mieszkalnej na terenie posesji. Zaniepokojona wokalistka obudziła partnera, mówiąc: „Strzelają do nas”. Na oknach przyczepy odnaleziono ślady po kulach.

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Influencerka strzelała do domu Rihanny. Grozi jej dożywocie

W momencie zdarzenia główny budynek był miejscem przebywania dzieci, matki wokalistki oraz personelu. Szczęśliwie, żadna z obecnych tam osób nie odniosła obrażeń.

Krótko po incydencie organy ścigania ujęły Ivannę Ortiz. W minioną środę ujawniono treść aktu oskarżenia. Biegli psychiatrzy, po serii badań, orzekli o pełnej poczytalności kobiety, co otwiera drogę do postawienia jej przed sądem.

Strzelanie do zamieszkałego domu to poważne, brutalne przestępstwo, które jest zarówno lekkomyślne, jak i niebezpieczne. To czysty przypadek, a nie kwestia powściągliwości, że nikt nie zginął ani nie został ranny - prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles Nathan J. Hochman.

Wobec 36-latki sformułowano bardzo ciężkie zarzuty, w tym próbę morderstwa oraz napaść z wykorzystaniem broni palnej. Kobieta utrzymuje, że jest niewinna. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na październik.

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