Nie żyje ukochany Gypsy Rose Blanchard. 33-latek zmarł w swoim domu

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-10-02 8:53

Tragiczne wieści zza oceanu. Ken Urker, partner Gypsy Rose Blanchard i ojciec jej małej córki, nie żyje. Mężczyzna miał tylko 33 lata. Jak wynika z doniesień amerykańskich mediów, został znaleziony martwy w swoim domu w Luizjanie. Do tragedii doszło 1 października 2026 roku, w dniu jego urodzin. Okoliczności śmierci są obecnie wyjaśniane przez miejscowe służby.

Uśmiechnięci Ken Urker i Gypsy Rose Blanchard z małym dzieckiem na rękach. O śmierci 33-latka przeczytasz na SE.
Autor: gypsyroseblanchard/ Instagram

Ken Urker nie żyje. Partner Gypsy Rose Blanchard zmarł nagle w wieku 33 lat

Informacja o śmierci Kena Urkera wstrząsnęła bliskimi oraz osobami śledzącymi historię Gypsy Rose Blanchard. 33-latek był jej partnerem, a także ojcem ich córki Aurory Rainy. Para w ostatnich latach ponownie związała się ze sobą po wcześniejszym rozstaniu i pod koniec 2024 roku powitała na świecie dziecko.

Według informacji przekazywanych przez amerykańskie media tragedia wydarzyła się dokładnie w dniu urodzin Urkera. Gypsy miała próbować skontaktować się z partnerem, chcąc złożyć mu życzenia. Kiedy mężczyzna nie odpowiadał, bliscy zaczęli się niepokoić.

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Nie żyje ukochany Gypsy Rose Blanchard. 33-latek zmarł w swoim domu

Jak podał portal TMZ, ciało Kena Urkera odnaleziono w jego domu w Luizjanie. Mężczyznę miał znaleźć Dylan, brat Gypsy Rose Blanchard. Na miejsce wezwano służby. Biuro Szeryfa Parafii Lafourche potwierdziło przyjęcie zgłoszenia około godziny 18:15. Po przybyciu funkcjonariusze i ratownicy zastali 33-latka martwego.

Na ten moment nie podano oficjalnej przyczyny zgonu. Sprawą zajmują się miejscowe służby, które mają ustalić dokładne okoliczności tragedii oraz to, co doprowadziło do śmierci mężczyzny.

Informację o odejściu Kena potwierdziła również jego siostra Autumn. Kobieta przekazała wiadomość podczas emocjonalnej transmisji na TikToku. Śmierć 33-latka jest ogromnym ciosem dla jego rodziny i najbliższych.

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Historia związku Kena Urkera i Gypsy Rose Blanchard sięga 2017 roku. Para poznała się w szczególnych okolicznościach. Gypsy przebywała wówczas w więzieniu, odbywając karę za udział w zabójstwie swojej matki, Dee Dee Blanchard. Urker miał zainteresować się jej historią po obejrzeniu materiału dokumentalnego dotyczącego jej dzieciństwa i doświadczeń związanych z przemocą oraz zaburzeniem znanym jako zespół Münchhausena przeniesiony na inną osobę.

Z czasem między Gypsy a Kenem rozwinęła się relacja. W 2018 roku para zaręczyła się, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Niedługo później doszło do rozstania.

Życie uczuciowe Gypsy Rose w kolejnych latach ponownie znalazło się w centrum zainteresowania mediów. W 2022 roku Blanchard wyszła za Ryana Andersona. Małżeństwo zakończyło się jednak rozwodem niedługo po jej wyjściu na wolność na przełomie 2023 i 2024 roku.

Wiosną 2024 roku drogi Gypsy i Kena ponownie się skrzyżowały. Para wróciła do siebie, a ich relacja szybko weszła w kolejny etap. Pod koniec tego samego roku urodziła się ich córka Aurora Raina.

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