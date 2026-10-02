Ken Urker nie żyje. Partner Gypsy Rose Blanchard zmarł nagle w wieku 33 lat

Informacja o śmierci Kena Urkera wstrząsnęła bliskimi oraz osobami śledzącymi historię Gypsy Rose Blanchard. 33-latek był jej partnerem, a także ojcem ich córki Aurory Rainy. Para w ostatnich latach ponownie związała się ze sobą po wcześniejszym rozstaniu i pod koniec 2024 roku powitała na świecie dziecko.

Według informacji przekazywanych przez amerykańskie media tragedia wydarzyła się dokładnie w dniu urodzin Urkera. Gypsy miała próbować skontaktować się z partnerem, chcąc złożyć mu życzenia. Kiedy mężczyzna nie odpowiadał, bliscy zaczęli się niepokoić.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Została znaleziona martwa w samochodzie

Nie żyje ukochany Gypsy Rose Blanchard. 33-latek zmarł w swoim domu

Jak podał portal TMZ, ciało Kena Urkera odnaleziono w jego domu w Luizjanie. Mężczyznę miał znaleźć Dylan, brat Gypsy Rose Blanchard. Na miejsce wezwano służby. Biuro Szeryfa Parafii Lafourche potwierdziło przyjęcie zgłoszenia około godziny 18:15. Po przybyciu funkcjonariusze i ratownicy zastali 33-latka martwego.

Na ten moment nie podano oficjalnej przyczyny zgonu. Sprawą zajmują się miejscowe służby, które mają ustalić dokładne okoliczności tragedii oraz to, co doprowadziło do śmierci mężczyzny.

Informację o odejściu Kena potwierdziła również jego siostra Autumn. Kobieta przekazała wiadomość podczas emocjonalnej transmisji na TikToku. Śmierć 33-latka jest ogromnym ciosem dla jego rodziny i najbliższych.

Zobacz też: Nie żyje uczestnik "Must Be The Music". Ciężko chorował!

Historia związku Kena Urkera i Gypsy Rose Blanchard sięga 2017 roku. Para poznała się w szczególnych okolicznościach. Gypsy przebywała wówczas w więzieniu, odbywając karę za udział w zabójstwie swojej matki, Dee Dee Blanchard. Urker miał zainteresować się jej historią po obejrzeniu materiału dokumentalnego dotyczącego jej dzieciństwa i doświadczeń związanych z przemocą oraz zaburzeniem znanym jako zespół Münchhausena przeniesiony na inną osobę.

Z czasem między Gypsy a Kenem rozwinęła się relacja. W 2018 roku para zaręczyła się, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Niedługo później doszło do rozstania.

Życie uczuciowe Gypsy Rose w kolejnych latach ponownie znalazło się w centrum zainteresowania mediów. W 2022 roku Blanchard wyszła za Ryana Andersona. Małżeństwo zakończyło się jednak rozwodem niedługo po jej wyjściu na wolność na przełomie 2023 i 2024 roku.

Wiosną 2024 roku drogi Gypsy i Kena ponownie się skrzyżowały. Para wróciła do siebie, a ich relacja szybko weszła w kolejny etap. Pod koniec tego samego roku urodziła się ich córka Aurora Raina.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat

Zobacz naszą galerię: Cybulski, Kilar i Kutz spoczywają na katowickim cmentarzu. Tak dziś wyglądają ich groby [ZDJĘCIA]

22

Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE