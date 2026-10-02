Chajzerowie planują dzieci? Bianka zaskoczyła Filipa. Nie rozmawiali o tym wcześniej?

Filip i Bianka Chajzer wrócili z drugim odcinkiem podcastu

19 września Filip Chajzer poślubił o ponad 20 lat młodszą Biankę. Chociaż zakochani nie mają za długiego stażu związku czy nawet znajomości, to wierzą, że będą ze sobą do końca życia. Dla prezenter, który przed rokiem przeszedł duchowe nawrócenie, ważne było by ślub odbył się w kościele. Parze młodej tak bardzo śpieszyło się przed ołtarz, że niemal na ostatnią chwilę załatwiali sobie bierzmowanie.

Początkowo prezenter unikał pokazywania wizerunku swojej ukochanej. W mediach społecznościowych ograniczał się do zdjęć dłoni Bianki czy pleców. Przez chwilę wydawało się, że zakochani rzeczywiście będą chronić swoją prywatność. Wszystko zmieniło się już trzy dni po ślubie, gdy 20-latka wystąpiła gościnnie w podcaście Filipa Chajzera.

W zaledwie kilka godzin Biance Chajzer przybyło 30 tysięcy obserwujących na Instagramie, a obecnie ma ich ponad 55 tyś. Nikt nie miał wątpliwości, że na jednym wspólnym podcaście się nie skończy. Jednak zanim kolejny odcinek trafił do sieci, nowożeńcy gościli w programie "Mówię Wam".

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Bianka i Filip Chajzer o dzieciach. Odpowiedź 20-latki zaskakuje

Drugi odcinek "Filip i Bianka Chajzer podcast" ukazał się w czwartkowy wieczór. Zakochani odpowiedzieli w nim na pytania fanów oraz podzielili się kilkoma anegdotkami ze swojego wspólnego życia. W pewnym momencie pojawił się temat dzieci.

Ile chcecie mieć dzieci? - przeczytał pytanie Filip Chajzer.

Bianka odpowiedziała natychmiast. "Cztery" - powiedziała bez zastanowienia. Jej słowa wyraźnie zaskoczyły Filipa, który zaczął dopytywać "co cztery".

Chihuahuy - dopowiedziała z lekkim uśmiechem Bianka.

W tym momencie Chajzer parsknął śmiechem, a Bianka kontynuowała swoją odpowiedź twierdząc, że gdy zobaczyła psa tej razy u ich znajomego, od razu się w nim zakochała. Mąż aspirującej inluencerki zauważył, że unika odpowiedzi. Na koniec stwierdził, że odpowiedziała w stylu "naszej rodzinie", bo u nich mówi się: "wyjdzie w praniu". Myślicie, że nie omówili jeszcze tej kwestii czy chcą to zostawić dla siebie?

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