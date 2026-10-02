Takie słowa o dzieciach? Bartosiewicz i Baron zdobyli się na intymne wyznania! Poruszenie w kulisach "The Voice of Poland"

Kulisy "The Voice of Poland". Intymne wyznania Bartosiewicz i Barona

Plan programu "The Voice of Poland" to nie tylko wielkie emocje podczas występów uczestników, ale także zaskakujące rozmowy w fotelach trenerskich. W przerwie między kolejnymi przesłuchaniami kamery zarejestrowały niezwykle szczerą wymianę zdań między Edytą Bartosiewicz a Baronem. Gwiazdy otworzyły się na temat, o którym rzadko mówią publicznie - rodzicielstwa.

Choć w show-biznesie obecni są od lat, na co dzień starannie chronią swoją prywatność. Tym razem jednak, w kulisach 17. edycji muzycznego show, pozwolili sobie na chwilę osobistych refleksji.

Zobacz także: Wróciła do "The Voice" po 10 latach! Zdobyła się na poruszające wyznanie o chorobie

Edyta Bartosiewicz o synu: "Ja bym za niego życie oddała"

Edyta Bartosiewicz, która przez dekady rzadko dzieliła się szczegółami ze swojego życia, zdobyła się na poruszające wyznanie dotyczące syna. W rozmowie z Baronem opowiedziała o swoim 35-letnim dziecku, Aleksym. Artystka nie kryła dumy, opisując go jako "fajnego faceta".

Pełen szacunku do ludzi, z dużą empatią - mówiła o synu.

Wokalistka podkreśliła też jego wyjątkową rolę w rodzinie, dodając:

Jest rdzeniem naszej familii.

Największe poruszenie wywołały jednak jej kolejne słowa. Bartosiewicz zdobyła się na intymne wyznanie, opisując siłę więzi z synem.

Ja bym za niego życie oddała. Nie miałam tego wcześniej - przyznała, wspominając czasy swojej młodości.

Zobacz także: Ewelina Bogucka wraca do "The Voice of Poland" po walce z chorobą! Organizm powiedział "stop"

Baron o ojcostwie: "To jest najlepsze co mnie w życiu spotkało"

Słowa koleżanki z programu skłoniły do refleksji również Barona. Muzyk, który jest ojcem 2-letniego Leonarda, przyznał, że narodziny syna całkowicie go odmieniły.

Ja zwariowałem totalnie - powiedział bez wahania.

Dodał, że ojcostwo jest dla niego najważniejszym doświadczeniem.

To jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało. To jest największy nauczyciel - podkreślił, mówiąc o swoim synku.

Mamą chłopca jest była żona artysty, Sandra Kubicka.

Zobacz także: Zajrzeliśmy za kulisy "The Voice of Poland". Czeka nas kilka zmian w formule

"The Voice of Poland" - kiedy emisja?

Fragmenty rozmów zza kulis i kolejne występy uczestników widzowie będą mogli zobaczyć w najbliższym odcinku programu. Emisja "The Voice of Poland" zaplanowana jest na tę sobotę, 3 października, o godz. 20:30 w TVP2.

Zobacz także: Piotr Kupicha szczerze o posadzie trenera w "The Voice". Wiemy, dlaczego odmówił

Zobacz więcej zdjęć. Ewelina Bogucka wraca do "The Voice of Poland" po walce z chorobą! Minęło aż 10 lat

23

Quiz o "The Voice of Poland". Żeby zdobyć komplet punktów, musisz być wiernym widzem! Pytanie 1 z 12 Pytanie na rozgrzewkę. Kto wygrał pierwszą edycję Voice'a? Antek Smykiewicz Damian Ukeje Michał Szczygieł Marcin Sójka Następne pytanie