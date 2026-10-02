Takie słowa o dzieciach? Bartosiewicz i Baron zdobyli się na intymne wyznania! Poruszenie w kulisach "The Voice of Poland"

Kulisy "The Voice of Poland". Intymne wyznania Bartosiewicz i Barona
Plan programu "The Voice of Poland" to nie tylko wielkie emocje podczas występów uczestników, ale także zaskakujące rozmowy w fotelach trenerskich. W przerwie między kolejnymi przesłuchaniami kamery zarejestrowały niezwykle szczerą wymianę zdań między Edytą Bartosiewicz a Baronem. Gwiazdy otworzyły się na temat, o którym rzadko mówią publicznie - rodzicielstwa.
Choć w show-biznesie obecni są od lat, na co dzień starannie chronią swoją prywatność. Tym razem jednak, w kulisach 17. edycji muzycznego show, pozwolili sobie na chwilę osobistych refleksji.
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Edyta Bartosiewicz o synu: "Ja bym za niego życie oddała"
Edyta Bartosiewicz, która przez dekady rzadko dzieliła się szczegółami ze swojego życia, zdobyła się na poruszające wyznanie dotyczące syna. W rozmowie z Baronem opowiedziała o swoim 35-letnim dziecku, Aleksym. Artystka nie kryła dumy, opisując go jako "fajnego faceta".
Pełen szacunku do ludzi, z dużą empatią - mówiła o synu.
Wokalistka podkreśliła też jego wyjątkową rolę w rodzinie, dodając:
Jest rdzeniem naszej familii.
Największe poruszenie wywołały jednak jej kolejne słowa. Bartosiewicz zdobyła się na intymne wyznanie, opisując siłę więzi z synem.
Ja bym za niego życie oddała. Nie miałam tego wcześniej - przyznała, wspominając czasy swojej młodości.
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Baron o ojcostwie: "To jest najlepsze co mnie w życiu spotkało"
Słowa koleżanki z programu skłoniły do refleksji również Barona. Muzyk, który jest ojcem 2-letniego Leonarda, przyznał, że narodziny syna całkowicie go odmieniły.
Ja zwariowałem totalnie - powiedział bez wahania.
Dodał, że ojcostwo jest dla niego najważniejszym doświadczeniem.
To jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało. To jest największy nauczyciel - podkreślił, mówiąc o swoim synku.
Mamą chłopca jest była żona artysty, Sandra Kubicka.
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"The Voice of Poland" - kiedy emisja?
Fragmenty rozmów zza kulis i kolejne występy uczestników widzowie będą mogli zobaczyć w najbliższym odcinku programu. Emisja "The Voice of Poland" zaplanowana jest na tę sobotę, 3 października, o godz. 20:30 w TVP2.
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