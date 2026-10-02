Helena Englert chce zagrać Marylę Rodowicz! " Czemu nie dostałam jeszcze propozycji?"

Helena Englert nie boi się żadnych wyzwań. Wręcz przeciwnie - aktorka i piosenkarka jest otwarta na propozycje zawodowe, czego dowodem jest jej udział w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Córka Beaty Ścibakównej i Jana Englerta doskonale radzi sobie na parkiecie i nieustannie okupuje szczyt tabeli. To z kolei powoduje presję.

Tak, ja czuję dużą presję na sobie. I szczerze mówiąc chciałabym, żeby coś już poszło trochę nie tak, bo chciałabym mieć ten moment takiego wywrócenia się za sobą. Wiesz, o co chodzi. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz po prostu, a myśmy się jeszcze nie przewrócili - mówiła w rozmowie z Eską.

W trzecim odcinku show, odbywającym się pod hasłem "Maryla Night", Englert postanowiła oddać hołd zasiadającej tego wieczora w jury legendzie polskiej piosenki, upodabniając się do niej. Sama Rodowicz była zachwycona odmienionym wyglądem Heleny. Piosenkarka przyznała, że miała wrażenie, jakby podziwiała samą siebie. Być może 26-latka to doskonała kandydatka do zagrania Maryli w filmie o niej? Sama zainteresowana jest za!

Helena Englert zachwyca się Adelą. To ceni w niej najbardziej

Rodowicz szuka aktorki. Helena Englert jest chętna!

Nie jest tajemnicą, że Maryla Rodowicz pracuje nad filmem o sobie. Mimo że projekt został chwilowo zawieszony, to nikt z otoczenia piosenkarki nie ma wątpliwości, iż doczeka się on realizacji. Zapytana w rozmowie z Eską o to, co powinna mieć filmowa Maryla, artystka podkreśliła, że "musi być ładna i ładnie śpiewać". Wypisz, wymaluj Helena Englert!

Helena Englert jak młoda Rodowicz. Tylko spójrzcie!

Aktorka i piosenkarka wyznała w wywiadzie dla Eski, że bardzo chętnie wcieliłaby się w rolę legendy polskiej sceny muzycznej. Tym bardziej, że swoją charakteryzacją w "Tańcu z Gwiazdami" udowodniła, iż jest do niej bardzo podobna.

No pewnie! [że przyjęłabym taką propozycję - przyp. red.] Naprawdę ma powstać? To dlaczego ja nie dostałam jeszcze propozycji? Halo! Ktoś chyba jeszcze nie widział grzywki! Do kogo trzeba się zgłosić? Gdzie jest mój agent w tej sytuacji? - wykrzyczała ze śmiechem.

Widzicie Helenę w roli Maryli? To dopiero byłoby coś! Porównajcie zdjęcia obu pań w zamieszczonej poniżej galerii.