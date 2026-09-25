Ewelina Bogucka wraca do "The Voice of Poland" po walce z chorobą! Organizm powiedział "stop"

Ewelina Bogucka wraca do "The Voice of Poland". Opowiedziała o walce z depresją

Dekadę po swoim pierwszym występie na scenie "The Voice of Poland" ponownie próbuje swoich sił w muzycznym show. Ewelina Bogucka przeszła w tym czasie ogromną przemianę. Wokalistka wyszła za mąż i została mamą, ale ten okres naznaczony był również trudną walką o zdrowie. Uczestniczka zmierzyła się z depresją poporodową.

Czułam się wtedy okropnie bezsilna i czułam, że robię coś źle - wspomina Bogucka.

Trudne doświadczenia odcisnęły na niej piętno.

To wszystko złożyło się na to, że mój organizm powiedział "stop" - dodaje.

Stres wywołał poważną chorobę

Jak przyznaje Ewelina Bogucka, skutki tamtego okresu odczuwa do dziś. Okazuje się, że silny stres powoduje u niej nawracające problemy zdrowotne. Uczestniczka zmaga się z zapaleniem błony naczyniowej lewego oka, które w trudniejszych momentach znacząco ogranicza jej widzenie.

Pamiętacie jej występ sprzed lat?

Widzowie mogli poznać Ewelinę w 2016 roku. Podczas Przesłuchań w ciemno wykonała utwór "Takiego chłopaka" z repertuaru zespołu Mikromusic. Jej talent docenili wówczas Tomson i Baron, którzy odwrócili swoje fotele i zaprosili ją do drużyny.

Pochodząca z Ustki wokalistka dotarła aż do etapu Nokautów. Przez cały ten czas nie porzuciła swojej pasji. Muzyka towarzyszy jej od najmłodszych lat, kiedy to ojciec nauczył ją pierwszych akordów na gitarze. Sama gra również na pianinie.

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Nowy start w "The Voice of Poland"

Po dziesięciu latach od debiutu w programie Ewelina Bogucka postanowiła dać sobie kolejną szansę. Jak sama mówi, tym razem zdecydowała się "postawić na śpiewanie". Jej powrót na scenę będzie można zobaczyć już wkrótce.

Jak wypadnie podczas Przesłuchań w ciemno i czy jej historia oraz głos poruszą Trenerów? Odpowiedź poznamy już w najbliższą sobotę 26 września o godz. 20:30 w TVP2.

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