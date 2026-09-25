Mandaryna szczerze o Jessice Mercedes. Padły wyjątkowe słowa

Marta Wiśniewska uchodzi za prawdziwy symbol polskiej muzyki rozrywkowej początku lat dwutysięcznych. Wokalistka tworzyła niegdyś wraz ze swoim ówczesnym mężem, Michałem Wiśniewskim, jedną z najpotężniejszych par w rodzimym show-biznesie. Ich barwne życie przyciągało uwagę mediów, a ekstrawaganckie kreacje Mandaryny stanowiły inspirację dla wielu dorastających dziewcząt. Stylizacje artystki budziły też wyraźny podziw wśród innych przedstawicielek branży muzycznej, czego przykładem była między innymi Doda.

Mandaryna wspomina udział w Azja Express u boku córki Fabienne

Zanim popularna piosenkarka zdecydowała się na udział w tanecznym hicie Polsatu, widzowie mogli ją oglądać w ekstremalnych warunkach na planie "Azji Express". Ten survivalowy program pozwolił fanom dostrzec zupełnie nowe oblicze wokalistki. Odbiorcy szybko zwrócili uwagę na niezwykle serdeczną i pełną ciepła relację łączącą gwiazdę z jej córką Fabienne, co ostatecznie przełamało dawne uprzedzenia. Wiśniewska znakomicie współpracowała także z pozostałymi uczestnikami wyścigu. Podczas wywiadu dla Eska.pl opowiedziała o swoich odczuciach względem Jessiki Mercedes oraz jej brata Justina, którzy występują w nowym serialu dokumentalnym "Girls of Warsaw" na platformie Prime Video. Chociaż popularne rodzeństwo pożegnało się z rywalizacją najszybciej, Mandaryna uznała to spotkanie za niezwykle cenne.

Marta Wiśniewska o spotkaniu z Jessicą Mercedes w reality show

Nazwisko słynnej blogerki modowej pojawia się obecnie w mediach bardzo często w związku ze świeżą premierą produkcji "Girls of Warsaw". Mandaryna ma same pozytywne wspomnienia z Mercedes. Dla samej influencerki możliwość porozmawiania ze swoją wielką idolką z czasów dzieciństwa okazała się prawdziwym spełnieniem dawnych marzeń.

Jess jest takim promyczkiem. Ona jest bardzo, bardzo pozytywną osobą. Krótko była w tej Azji, więc nie miałyśmy jakiejś wielkiej możliwości poznania się tak bardziej. Natomiast, no ona była ze swoim bratem i oni w tym połączeniu byli naprawdę niesamowici. Pamiętam, że Jess była taka przygotowana, mówiła nam tylko, do której restauracji mamy pójść coś zjeść, bo ona uwielbiała to robić. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywna i taka serdeczna osoba - podsumowała w rozmowie z Eską Wiśniewska.

Mandaryna wystąpi z Wiśniewskim w "Tańcu z Gwiazdami"