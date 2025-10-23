Rihanna straciła pół miliarda! Dramat gwiazdy ujawniony

Rihanna straciła 400 milionów dolarów w parę miesięcy. To jedna trzecia jej majątku

Wielki dramat Rihanny! Straciła jedną trzecią całego swojego bogactwa. Według najnowszego zestawienia magazynu Forbes dotyczącego najbogatszych kobiet w USA, jej fortuna zmniejszyła się o niemal pół miliarda dolarów. Jeszcze w 2024 roku Rihanna świętowała osiągnięcie majątku na poziomie 1,4 miliarda dolarów, co uczyniło ją jedną z najbogatszych artystek świata. Rok później Forbes szacuje już wartość fortuny piosenkarki i bizneswoman na około miliard, co oznacza spadek o 29 procent – czyli blisko 400 milionów dolarów. To efekt problemów w jej biznesowym imperium. Jak podaje Forbes, trudności dotknęły zarówno markę kosmetyczną Fenty Beauty, jak i bieliźnianą Savage X Fenty. W sierpniu 2024 roku z funkcji prezesa Savage X Fenty zrezygnował główny dyrektor wykonawczy, który przeszedł do konkurencyjnego Victoria’s Secret. Piosenkarka straciła też ponad 36 milionów dolarów na upadłym projekcie odzieżowym realizowanym wspólnie z luksusowym koncernem Louis Vuitton. Nie okazał się on sukcesem z racji bardzo wysokich cel produktów, kłopoty sprawiła też pandemia. Mimo tych niepowodzeń Rihanna nie zamierza rezygnować z biznesu.

Kim jest Rihanna? Kariera, największe hity, życie prywatne

Rihanna zyskała sławę w 2007 roku dzięki piosence "Umbrella". Jej inne hity to między innymi "Rude Boy", "Only Girl (In the World)", "We Found Love". Ostatnią płytę "Anti" wydała siedem lat temu. Potem zajęła się głównie rozwijaniem swojej marki bielizny Savage X Fenty. Rihanna już piąty rok jest związana z raperem o A$AP Rocky (36 l.). Sławna piosenkarka i raper do niedawna byli znani z burzliwego życie uczuciowego i licznych kochanków. Teraz wygląda na to, że postanowili ustatkować się razem! W marcu 2022 roku przyszło na świat ich pierwsze dziecko, chłopiec. Rihanna długo nie ujawniała oficjalnie jego imienia, jednak dziennikarze Daily Mail wyśledzili, że synek piosenkarki nazywa się RZA Athelston Mayers, a jego imię to hołd złożony raperowi RZA z Wu-Tang Clan. Drugie dziecko Rihanny urodziło się w sierpniu 2023 roku, to także chłopiec, a trzecie przyszło na świat we wrześniu 2025 roku.

