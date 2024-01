Rihanna gotowa na Walentynki! Pupa gwiazdy lśni nowym blaskiem!

Rihanna pokazała bieliznę na Walentynki 2024. Piosenkarka nie kryła zgrabnych pośladków przed fanami

Rihanna uznawana jest za jedną najseksowniejszych piosenkarek na ziemskim globie. Piosenkarka nie unika prowokacyjnych strojów i nie szczędzi widoku swoich wdzięków. Przez ostatnich kilka lat nie nagrała żadnego nowego albumu, w 2022 roku powstała tylko nowa piosenka "Lift me up". Ale to nie oznacza, że gwiazda próżnowała. Wręcz przeciwnie, Rihanna ciężko pracowała na sukces swojej marki bieliźnianej, nie tylko projektując seksowne fatałaszki, ale też występując w nich jako modelka. Teraz Rihanna znów zachwyciła fanów fotkami w bieliźnie, tym razem z kolekcji na Walentynki 2024! Sławna piosenkarka już naszykowała się na tę okazję. Gwiazda udowodniła, że jest w rewelacyjnej formie. Pośladki Rihanny wprawiły jej fanów w zachwyt i osłupienie!

Kim jest Rihanna? Kariera, największe hity, życie prywatne

Rihanna zyskała sławę w 2007 roku dzięki piosence "Umbrella". Jej inne hity to między innymi "Rude Boy", "Only Girl (In the World)", "We Found Love". Ostatnią płytę "Anti" wydała siedem lat temu. Potem zajęła się głównie rozwijaniem swojej marki bielizny Savage X Fenty. Rihanna już piąty rok jest związana z raperem o A$AP Rocky (36 l.). Sławna piosenkarka i raper do niedawna byli znani z burzliwego życie uczuciowego i licznych kochanków. Teraz wygląda na to, że postanowili ustatkować się razem! W marcu 2022 roku przyszło na świat ich pierwsze dziecko, chłopiec. Rihanna długo nie ujawniała oficjalnie jego imienia, jednak dziennikarze Daily Mail wyśledzili, że synek piosenkarki nazywa się RZA Athelston Mayers, a jego imię to hołd złożony raperowi RZA z Wu-Tang Clan. Drugie dziecko Rihanny urodziło się w sierpniu 2023 roku, to także chłopiec.

Quiz muzyczny. Jak dobrze znasz piosenki Dody? Sprawdź Pytanie 1 z 10 „Już dosyć! / Więc proszę tak, / niech każdy tutaj z was choć raz / pokona siłę zła”. Z której piosenki to słowa? Katharsis Dwie bajki Znak pokoju Dalej