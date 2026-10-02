Powrót do przeszłości i rewia mody sprzed lat! Zobacz, jak gwiazdy Skolimowa szalały w ogrodzie!

Gwiazdy Skolimowa w retro sukniach i kapeluszach. Wszystko dla szczytnego celu!

Jeśli komuś wydawało się, że w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie nie ma przestrzeni na zabawę, to jest w błędzie. W tym wyjątkowym miejscu, w którym jesień życia spędzają artyści, odbywają się przyjęcia, potańcówki i koncerty. Tak też było ostatnio.

W naszym ogrodzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Impreza charytatywna „Otwarte ogrody”, gdzie zbieramy na renowację naszego zabytkowego ogrodu. Moc atrakcji i bardzo dużo ciekawych wydarzeń. Zbieramy środki, poszukujemy ludzi o wielkim sercu, którzy zechcieliby współpracować z naszym domem, którzy zechcieliby ofiarować pieniądze na rzecz tego domu i rzecz tego ogrodu, ponieważ artyści, którzy przez lata występowali na scenach, zasłużyli sobie na to, żeby żyć w domowych, pięknych warunkach

- powiedziała "Super Expressowi" Bożena Pomacho, dyrektorka domu.

Tak legendy estrady bawiły się na wyjątkowej imprezie!

Tego dnia nie zabrakło atrakcji. Była muzyka, która budziła wspomnienia, tańce, sztuka w postaci pięknych obrazów, rozmowy, a przede wszystkim wyjątkowa atmosfera. Anna Maria Adamiak zaprosiła mieszkańców i zgromadzonych gości do muzycznej podróży „Powróćmy jak za dawnych lat”. Natomiast zespół PARTITA przypomniał swoje wyjątkowe przeboje, które nucili wszyscy. Bogdan Czyżewski, który w tym wyjątkowym domu opieki zamieszkał w marcu tego roku, jest zachwycony ilością atrakcji, które są zapewniane wszystkim mieszkańcom domu.

Tu co roku robiony jest taki piknik. Byłem na nim nawet trzy lata temu kiedy tu jeszcze nie mieszkałem. Tak wspaniałe atrakcje mamy dzięki dyrekcji, bo pani dyrektor naszego Domu Aktora jest prężna, kreatywna i stara się nam umilić czas

- mówi nam Bogdan Czyżewski.

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Przebrania z dawnych lat

Ogród w Skolimowie wyglądał tego dnia jak plan filmowy. Zgromadzeni goście, pracownicy domu oraz ZASP, przyjaciele, sąsiedzi i gwiazdy postanowili zaskoczyć swoimi retro stylizacjami. Kobiety zadbały o każdy szczegół – obok pięknych sukien i nakryć głowy, ich twarze zdobiły eleganckie opaski. Panowie postawili na smokingi. Było retro, szarmancko, elegancko i wyjątkowo. W tych pięknych strojach tańczyli do dawnych utworów, które przeniosły wszystkich w czasie.

Cały dochód z licytacji obrazów, wśród których znalazły się dzieła malarki Bogusławy Skwarnej, zostanie przeznaczony na ratowanie i pielęgnację rajskiego ogrodu. Zobacz galerię i materiał wideo.

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