Żona Krzysztofa Skiby usłyszała straszną diagnozę. Teraz przekazała ważne wieści

Karolina Skiba nie przemilczała choroby. Zachęca do profilaktyki

Karolina Skiba zdecydowała się wykorzystać własne doświadczenia, by przypominać innym kobietom o konieczności dbania o zdrowie. Jej historia rozpoczęła się od pozornie niewielkiej zmiany, którą sama zauważyła podczas wieczornej pielęgnacji. Późniejsze badania przyniosły diagnozę, która zmieniła jej życie. Okazało się, że ma raka piersi trójujemnego.

Żona lidera Big Cyc przeszła wymagające leczenie. W jej przypadku obejmowało ono chemioterapię oraz siedem operacji. Z czasem badania wykazały również obecność mutacji genu BRCA1. Dziś Karolina Skiba jest w remisji i regularnie wykonuje badania kontrolne.

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Karolina Skiba pokonała raka. Podzieliła się poruszającą historią!

Choć od diagnozy minęło już kilka lat, Karolina Skiba nie odcina się od tamtego okresu. Wręcz przeciwnie — coraz częściej mówi o nim publicznie, szczególnie wtedy, gdy może w ten sposób zwrócić uwagę na znaczenie profilaktyki.

1 października rozpoczął się miesiąc świadomości raka piersi. To właśnie wtedy żona Krzysztofa Skiby postanowiła ponownie zabrać głos w mediach społecznościowych. Przypomniała, że sama miała szczęście zauważyć zmianę odpowiednio wcześnie.

Karolina poinformowała, że w marcu przyszłego roku minie sześć lat od momentu, gdy znajduje się w remisji. Jej wpis nie był jednak wyłącznie osobistym podsumowaniem. Skiba zwróciła uwagę na skalę problemu i zachęcała kobiety, by nie odkładały badań na później.

Mamy 1 października, czyli rozpoczęcie międzynarodowego miesiąca świadomości Raka Piersi, a więc jak zwykle zachęcam do profilaktyki! Ja w marcu będę obchodzić 6 rocznicę remisji - napisała w sieci.

Karolina Skiba podkreśliła również, że rak piersi nie jest problemem dotyczącym wyłącznie starszych kobiet. Jak zaznaczyła, coraz częściej diagnoza dotyczy także kobiet przed menopauzą oraz młodszych pacjentek. W swoim wpisie przywołała również dane dotyczące przewidywanej liczby zachorowań w Polsce.

W październikowym wpisie Karolina Skiba zwróciła uwagę, że profilaktyka pozostaje jednym z najważniejszych elementów walki z rakiem piersi. Zachęciła kobiety do samobadania oraz regularnych kontroli i przypomniała, że szybkie wykrycie choroby może mieć ogromne znaczenie.

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