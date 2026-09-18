Krzysztof Skiba obsypuje pocałunkami młodą żonę. Karolina błysnęła ponętnym biustem!

Krzysztof Skiba związał się z młodszą o 26 lat Karoliną

Krzysztof Skiba (62 l.) i jego młodziutka żona Karolina (36 l.) od kilku lat są niemal nierozłączni. Krzysztof poznał Karolinę kiedy był jeszcze w związku z Renatą Skibą, z którą szedł przez życie przez 30 lat. To on jako pierwszy miał zwrócić uwagę na młodszą od siebie kobietę. Do pierwszego spotkania doszło na imprezie firmowej, którą prowadził Krzysztof. Para najpierw się zaprzyjaźniła. Miłość przyszła po czasie.

Miałem pewne dylematy. Miałem rodzinę, nie byłem sam. Nie były to proste decyzje, ale szarpiąc się przez jakiś czas, zrozumiałem, że nie mogę żyć bez Karoliny - mówił Skiba w "Dzień Dobry TVN".

W marcu 2023 roku oficjalnie zakończyło się jego pierwsze małżeństwo, a zaledwie dwa tygodnie później Krzysztof Skiba ogłosił ślubne plany. O samej uroczystości było bardzo głośno, a zakochani chętnie opowiadali w mediach o przygotowaniach. Krzysztof i Karolina powiedzieli sobie "tak" 19 sierpnia 2023 roku. Ich związek wzbudził sporo kontrowersji. Głównie przez sporą różnicę wieku. Teściowie Krzysztofa Skiby są niemal jego równolatkami. Jeszcze przed ślubem muzyk przyznał, że jego teść jest rok młodszy od niego.

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Krzysztof Skiba nie szczędzi czułości młodej żonie

Małżonkowie od kilku lat są niemal nierozerwalni. Karolina towarzyszy ukochanemu podczas tras koncertowych, razem odwiedzają programy śniadaniowe, by z uśmiechem na ustach opowiadać o swojej gorącej miłości. Muzyk chętnie opowiada o swoim uczuciu do Karoliny oraz tym, jak kobieta zmieniła jego życie. Dla niej przestał nawet jeść mięso.

Nie można zaprzeczyć, że szczęśliwi małżonkowie lubią obnosić się ze swoim uczuciem. Czułości nie szczędzą sobie zarówno na Instagramie, jak i podczas branżowych imprez. W piątkowy wieczór pojawili się na premierze "Moviestar" Petera Quiltera na Dużej Scenie Teatru Kwadrat. Krzysztof i Karolina wyglądali na bardzo szczęśliwych. Muzyk obsypywał ukochaną czułymi pocałunkami.

Karolina w ostatnich miesiącach sporo straciła na wadze i chętnie chwali się swoją metamorfozą. 36-latka miała na sobie stylizację, która odsłoniła jej zgrabne nogi i ponętny biust.

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