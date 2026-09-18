Kusiła na ekranie jako seksowna pielęgniarka. Dziś ma 50 lat i nadal rozpala zmysły!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-18 19:12

Magdalena Mazur w pierwszej dekadzie XXI wieku podbijała polskie ekrany. Widzowie zapamiętali ją szczególnie za role w "Chłopaki nie płaczą" oraz "Daleko od noszy". Jako pielęgniarka Magda rozpalała zmysły. Niespodziewanie zrezygnowała z kariery, ale mimo upływu lat nadal zachwyca wyglądem.

Magda Mazur kusiła nie tylko na ekranie

Magda Mazur (właśc. Matysiewicz) na przełomie XX i XXI wieku była nazywana była aktorką, o której sporo mówiono. Co ciekawe, kształciła się w zupełnie innym kierunku. Jest absolwentką bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Na ekranie zadebiutowała w filmie "Farba" z 1997 roku niewielką rolą pielęgniarki.

Później pojawiła się w "Klanie" jako modelka. Większą rolę zagrała w kultowym filmie "Chłopaki nie płaczą", gdzie wcieliła się w byłą dziewczynę Kuby. Pojawiła się również w "Poranku kojota", "Jak to się robi z dziewczynami", "Na dobre i na złe", "Kryminalnych", "Pensjonacie pod różą" czy "Pierwszej miłości". Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola pielęgniarki Magdy z serialu "Daleko od noszy" oraz jego kontynuacji.

Po premierze hitu Polsatu stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Ze względu na swoją urodę, otrzymywała przede wszystkim role seksbomb. Na MTV prowadziła program "Szal ciał", a sama chętnie eksponowała swoje atuty na łamach magazynów dla panów. Nic dziwnego, że okrzyknięto ją nawet najseksowniejszą polską blondynką przełomu XX i XXI wieku.

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Magdalena Mazur żyje z dala od show-biznesu

Około 2010 roku wycofała się z aktorstwa i całkowicie wycofała się z show-biznesu. Po kilku latach przerwy na krótko wróciła na ekrany. W 2016 roku zagrała epizod w "Kobietach bez wstydu", a rok później powróciła do swojej kultowej roli pielęgniarki Magdy w "Daleko od noszy. Renimacja". W 2019 pojawiła się w serialu "Ślad", a w 2020 w "Rytmie serca". Po tym znowu zniknęła.

W 2021 roku była częścią kabaretu PanDemon - satyrycznego projektu internetowego stworzonego w trakcie pandemii. Ponownie spotkała się w nim ze znajomymi z planu "Daleko od noszy". Dziś Magdalena Mazur żyje z dala od zgiełku show-biznesu i bardzo pilnuje swojej prywatności. Niewiele wiadomo na temat tego, co dzieje się w jej życiu.

Aktywnie prowadzi za to Instagrama, gdzie obserwuje ją ponad 27 tysięcy internautów. Chętnie publikuje tam zdjęcia z licznych egzotycznych podróży czy wypadów na narty. Jednocześnie pilnuje, by nie pokazać za dużo. Za to jedno widać jak na dłoni - ponad dwadzieścia lat od premiery "Daleko od noszy" aktorka nadal zachwyca wyglądem. W maju skończyła 50 lat, ale wiek to dla niej tylko liczba.

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Magdalena Mazur jako pielęgniarka z Daleko od noszy. Na wstawkach jej aktualne zdjęcia. Szczegóły w SE.
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DALEKO OD NOSZY