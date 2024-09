Krzysztof Skiba zrzucił koszulkę i pozuje z 34-letnią żoną. Ależ ona się w niego wtula! Miłość aż kipi

Na instagramowym profilu Krzysztofa Skiby pojawiła się seria zdjęć, które nie zostawiają absolutnie żadnych wątpliwości - państwo Skiba kochają się jak nastolatki i są w siebie zapatrzeni jak w obrazek. Krótka sesja wykonana podczas odpoczynku na Cyprze to najlepszy dowód. Na zdjęciach uwieczniono 60-letniego Skibę, który moczył się z 34-letnią ukochaną u boku. Miłość aż kipi.

Nic dziwnego, partnerzy dopiero co obchodzili pierwszą rocznicę ślubu - nie ukrywają, że są w sobie do szaleństwa zakochani.

Krzysztof Skiba korzysta z pięknej pogody i wysokich temperatur. Fanom pokazał ujęcia bez koszulki.

Jednak jego wizyta na Cyprze to nie tylko urlopowy wypad. Skiba podczas wakacji pracuje. 28 września, wieczorem, da show w klubie w Pafos. Niedługo później małżonkowie wrócą do Polski, bo satyryk ma w planach kilka kolejnych występów. Na początku października pojawi się w Żaganiu i Zielonej Górze.

Zdjęcia opublikowane przez Skibę nie przeszły bez echa. Część jego fanów zachwyca się uroczą parą, inni zazdroszczą Skibie warunków, w jakich przyszło mu się starzeć, kolejni wbijają szpile.

Krzysztof Skiba jest ze swoją wybranką dużo dłużej niż rok, który minął od ich ślubu. Zakochani poznali się w 2019 r., gdy satyryk i muzyk był jeszcze mężem swojej pierwszej żony. Na początku miała połączyć ich tylko przyjaźń, która jednak zamieniła się w gorącą miłość.

Małżeństwo Skiby miało się coraz gorzej i w końcu w marcu 2023 r. doszło do rozwodu. Pięć miesięcy później Krzysztof i Karolina pobrali się. Oboje są ze sobą bardzo szczęśliwi, czego nie ukrywają.

I dodała, że z Krzysztofem wciąż się czymś zaskakują.

I to jest chyba właśnie takie trzymanie temperatury w związku, bo ludzie niektórzy przyzwyczają się do swojego małżonka, przestają o niego dbać, traktują go czasami jak rodzeństwo, no i dlatego ta temperatura gaśnie - u nas tego nie ma - podkreśliła pani Skiba.