Młoda żonka Krzysztofa Skiby mówi wprost, co robi, by rozpalić związek. Mocne wyznanie

Krzysztof Skiba wywołał ogromne kontrowersje w mediach, kiedy powiedział, że po ponad 30 latach zamierza rozwieźć się z żoną i związać z dużo młodszą partnerką. Na wokalistę zespołu "Big Cyc" wylało się wtedy sporo hejtu - on jednak zawsze podkreślał, że z nową ukochaną związał się po rozstaniu z żoną i nie doszło do zdrady.

Młoda żona Skiby zdradza, jak podgrzewać atmosferę w związku

Okazuje się, że modelka doskonale wie, co zrobić, aby podgrzać atmosferę w związku. W jednym z najnowszych wywiadów gwiazdka wyznała, że z okazji jego 60. urodzin przygotowała specjalny prezent.

"My jesteśmy coraz bardziej zakochani wbrew pozorom, właśnie teraz Krzyś kończy sześćdziesiątkę, ja wpadłam właśnie teraz w taki miłosny szał i zrobiłam taki przezent - odliczanie sześćdziesięciu dni do jego urodzin - dostał taki wielki kalendarz i codziennie otwiera kopertę z prezentem" - wyjawiła 33-latka w rozmowie z serwisem pudelek.pl.

W dalszej części rozmowy Karolina dodała, że oboje dbają o to, aby cały czas zaskakiwać się w związku.

"Cały czas się zaskakujemy - on chce coś na rocznicę przygotować, jeszcze nie wiem co. I to jest chyba właśnie takie trzymanie temperatury w związku, bo ludzie niektórzy przyzwyczają się do swojego małżonka, przestają o niego dbać, traktują go czasami jak rodzeństwo, no i dlatego ta temperatura gaśnie - u nas tego nie ma" - przyznała ukochana Krzysztofa Skiby.

