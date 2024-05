Krzysztof Skiba nie boi się Krzysztofa Rutkowskiego! Gwiazdor Big Cyc znów ostro o słynnym detektywie

Dzieje się! Krzysztof Rutkowski nie zamierza podarować liderowi Big Cyca tej zniewagi. Detektyw zapowiedział pozew przeciwko artyście. „Super Express” poprosił muzyka o komentarz w tej kontrowersyjnej sprawie. Ten zdaje się nie przejmować sytuacją. - Nie wiem, czy pozew już do mnie płynie, natomiast nie jest w stanie mnie obrazić człowiek z meblościanką na głowie – skwitował Krzysztof Skiba, który spokojnie szykuje się na 61. KFPP w Opolu.

Jak doszło do konfliktu między Skibą a Rutkowskim?

Słynący z ciętego języka Krzysztof Skiba, którym posługuje się, by wytknąć pewne przywary oraz krytykować konkretne osoby i piętnować określone zachowania. Adresaci zazwyczaj źle znoszą krytykę i raczej mało kto decyduje się wchodzić w słowną polemikę z muzykiem. Krzysztof Rutkowski, któremu ostatnio artysta nadepnął na odcisk nie zamierza siedzieć cicho i zapowiada, że poczyni kroki prawne przeciwko członkowi zespołu Big Cyc.

Detektywowi Rutkowskiemu nie spodobało się, że Skiba zakwalifikował go do grona „Polskich Potworów Medialnych”. Artysta przygotował zestawienie osób, które „usilnie nam przez lata promowano, a potem wszystkim było wstyd”. Na jego liście znaleźli się m.in. matka Madzi z Sosnowca, psycholog Andrzej Samson czy właśnie Rutkowski. O tym ostatnim Skiba pisał: „Postać wysoce medialna, próbował nawet śpiewać disco polo. Tak naprawdę oszust i kombinator. Były zomowiec z czasów PRL, wyrzucony z milicji za pobicia i kradzieże. Zdobył sławę w latach 90. jako detektyw specjalizujący się w odzyskiwaniu skradzionych aut. Wiele jego sukcesów jest naciąganych, a niektóre pokazywane w serialu łapanki na złodziei to okrutne ustawki. Tak na serio to detektyw z telewizji potrafi złapać tylko katar. Rutkowski to mistrz autolansu, który sam wtrącił się w śmieszność np. gdy wybuchła wojna w Iraku i szukano Saddama Husseina, zorganizował konferencje prasową, na której ze strzelbą i ochroniarzami oświadczył, że rusza pomóc Ameryce w schwytaniu dyktatora. Dwukrotnie skazany prawomocnymi wyrokami za łamanie prawa. Najdłuższy wyrok 2,5 roku otrzymał za pranie brudnych pieniędzy dla śląskiej mafii paliwowej”.

Jak Rutkowski zareagował na słowa Skiby?

Krótko po tym Krzysztof Rutkowski udzielił wywiadu redakcji JastrząbPost, w którym zapowiedział podjęcie kroków prawnych wobec Krzysztofa Skiby. Zasugerował też, że kariera Skiby ma się nie najlepiej. – Ja powinienem podać do sądu tego człowieka. Nie znam go w ogóle. Nie wiem, o co mu chodzi. Być może upadek kariery, być może brak możliwości dobrego funkcjonowania, być może zawiść, zazdrość. Ja, gdybym miał „coś” do kogoś, co chciałbym mu powiedzieć, zrobiłbym to interpersonalnie. Nie znam tego człowieka. Myślę, że to jest jakiś biedny gość, który mieszka w Łodzi, w jakimś blokowisku. I chyba wiedzie mu się nie najlepiej. (…) Zapewne w którymś momencie zbiorę screeny tych głupot, które wypisuje. Przekażę to adwokatom, żeby wytoczyli proces – odgrażał się słynny detektyw. Jak udało nam się dowiedzieć pozew do lidera zespołu Big Cyc jeszcze nie dotarł!

Więcej w materiale wideo

Big Cyc: Krzysztof Skiba zabierze do Opola swoją młodą żonę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.