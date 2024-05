Krzysztof Rutkowski rozprawia o pieniądzach. Jego słowa zaskakują

Krzysztof Rutkowski to jedna z tych gwiazd w polskim show-biznesie, które doskonale odnajdują się w błysku fleszy. "Detektyw bez licencji" zawsze wie, co powiedzieć lub pokazać, aby pisano o nim w mediach społecznościowych. Niedawno udzielił wywiadu, w którym opowiedział o zarobkach. Jego słowa mogą zaskoczyć.

Krzysztof Rutkowski mówi, ile powinno się zarabiać

Dla Krzysztofa Rutkowskiego nie ma tematów tabu. Mężczyzna nie raz pokazywał, jak wygląda jego życie prywatne oraz praca. Niedawno zaprezentował swoje luksusowe życie w sieci. W mediach większość portali show-biznesowych rozpisywała się na temat tego, co podarował swojemu synowi z okazji Pierwszej Komunii Świętej. Tym razem odpowiedział na pytanie, ile powinno się zarabiać miesięcznie, żeby godnie żyć w Polsce.

"Ja myślę, że żeby wygodnie żyć dla przeciętnego Polaka, przeciętny Polak musi zarabiać minimum dwadzieścia tysięcy złotych" - powiedział w rozmowie z portalem pudelek.pl Krzysztof Rutkowski.

Rutkowski wyjawił również, że on znacznie inaczej postrzega wartość pieniądza. Dodał, że dwadzieścia tysięcy złotych dla przeciętnego Polaka powinno być wystarczające.

"Oczywiście my prowadzimy firmę, mamy inne wydatki inne zyski. Są sytuacje, kiedy jedna faktura, którą wystawiamy, sięga miliona złotych. Takie sytuacje też są. Nie jest to zawsze, to się zdarza kilka razy w roku, kiedy mamy tego rodzaju robotę, ale są to roboty, które wymagają dużej ilości zaangażowanych ludzi. W związku z tym my inaczej podchodzimy do pieniądza. My nie pochodzimy do tego, że nam musi starczyć dwadzieścia, trzydzieści czy pięćdziesiąt. My robimy również inwestycje. To inna skala porównawcza, ale przeciętny Polak, gdyby miał dwadzieścia tysięcy złotych, może godnie żyć"- mówił Rutkowski w rozmowie z portalem.

