Tak Rutkowski dba o siebie. Poprawia urodę, jak tylko może

Krzysztof Rutkowski to nie tylko "detektyw bez licencji", ale również znanych celebryta i gwiazdor. Sławę zdobył dzięki swoim zawodowym sukcesom. Obecnie znany jest ze swojego zamiłowania do luksusowych rzeczy. Wystawnym życiem chętnie chwali się w sieci.

Jak Krzysztof Rutkowski dba o urodę?

W najnowszym wywiadzie dla "Wprost" Krzysztof Rutkowski wyjawił czy przeszedł operacje plastyczne. Celebryta wyjawił, iż chodzi na różnego rodzaju zabiegi, ale najczęściej są to zabiegi kosmetyczne - witaminowe.

"Żadnych operacji nie przechodzę, zabiegi - od czasu do czasu. Mój przyjaciel, major, ma klinikę - więc wpadam na zastrzyki witaminowe na twarz" - wyznał Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski w polskim show-biznesie obecny jest od wielu lat. Nie da się ukryć, że od początku istnienia w mediach bardzo się zmienił. Kilka lat temu zaczął zaczesywać włosy do góry. Zmianę widać również w uśmiechu. Rutkowski z pewnością je wybielił. Można też przypuszczać, że mężczyzna farbuje brodę.

Okazuje się, że to niejedyne zabiegi, jakie wykonuje. Rutkowski w jednym z wywiadów przyznał, że według niego mężczyźni powinni bardziej dbać o siebie.

"Uważam, że kobiety nie mają monopolu na to, żeby dobrze wyglądać. Faceci też powinni dobrze wyglądać. Pasuje mi, że zacząłem dbać o siebie. To mój wybór, moja sprawa" - mówił Krzysztof w rozmowie z portalem plejada.pl.

Dodatkowo Rutkowski dba o siebie, stosując odpowiednio dobraną dietę oraz korzysta z domowej siłowni.

"To, że dobrze wyglądam, nie znaczy, że muszę się ostrzykiwać. A jeżeli nawet robię rewitalizację skóry, dostaję witaminy na twarz, dłonie czy szyję, to moja sprawa. Ja za to płacę. Przecież skóra potrzebuje odnowy. Jeżeli istnieją odpowiednie środki, dlaczego mamy z nich nie korzystać?" - mówił jakiś czas temu dziennikarzom portalu plejada.pl.

Krzysztof Rutkowski powiedział również, że co dwa tygodnie, regularnie robi manicure, pedicure, a z usług fryzjera korzysta raz w tygodniu.

