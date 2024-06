Trzeci ślub Małgorzaty Tomaszewskiej! Kim jest ukochany? Sporo już wiadomo

Małgorzata Tomaszewska weźmie trzeci ślub. Była prezenterka TVP pokazała pierścionek zaręczynowy

Małgorzata Tomaszewska szykuje się do trzeciego ślubu! Prezenterka ma już za sobą dwa zakończone rozwodami małżeństwa. Teraz jednak wygląda na to, że znalazła miłość na całe życie! W końcu zakochanym w lutym urodziła się córeczka Laura, a z wypowiedzi samej Małgorzaty Tomaszewskiej można wywnioskować, że to nie ostatnie ich dziecko. W niedzielę była gwiazda TVP zaprezentowała piękny pierścionek. Pudelek skontaktował się z prezenterką i ta potwierdziła informacje o zaręczynach. Kim jest narzeczony Małgorzaty Tomaszewskiej? Do tej pory prezenterka wiele o nim nie mówiła. Fani podejrzewali nawet, że życiowym partnerem byłej prezenterki TVP jest jej kolega z "Pytania na śniadanie" Aleksander Sikora. On jednak okazał się... wujkiem Laury i przyjacielem domu. Dziennikarz zdradził, że zna ojca dziecka i partnera Małgorzaty Tomaszewskiej. - Bardzo go lubię. Uważam, że jest świetnym facetem. Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację - ujawnił Aleksander Sikora w rozmowie z Party.

Kim jest narzeczony Małgorzaty Tomaszewskiej? Jest ekspertem od zmiany pieluch

Co jeszcze wiadomo na temat ojca Laury? Kim jest narzeczony Małgorzaty Tomaszewskiej? Gdy prezenterka poinformowała, że jest w drugiej ciąży, portal Świat Gwiazd donosił, że mężczyzna jest w związku z byłą gwiazdą TVP od około dwóch lat. - Z Małgosią są w związku od dwóch lat. - Dwa poprzednie, nieudane małżeństwa nauczyły ją by chronić prywatność. Nigdy z nim nie pojawiała się publicznie i tak ma zostać. To jest dla nich najlepsze - mówił informator serwisu w sierpniu 2023 roku. Małgorzata Tomaszewska nadal nie ujawniła, kim jest ojciec jej dziecka, ale co nieco o nim juz mówiła, np. w kontekście relacji córki z synem byłej gwiazdy TVP z pierwszego małżeństwa. - Śmieję się, że tata Laurki, choć też cieszy się z reakcji Enzo (chłopiec świetnie przyjął młodszą siostrę - red.) na siostrę, już jest przestraszony, bo z jednej strony jest zadowolony, że starszy brat będzie jej bronił, ale z drugiej strony, ten starszy brat będzie miał też kolegów... Więc tato już jest zazdrosny - mówiła prezenterka w rozmowie z Shownews.pl. Z kolei podczas czatu z internautami Małgorzata Tomaszewska wyjawiła, że jej partner (teraz juz narzeczony) jest ekspertem od... "zmiany pieluch". Taki mężczyzna w domu to prawdziwy skarb!

Małgorzata Tomaszewska mężowie. Była gwiazda TVP ma za sobą dwa rozwody

Przypomnijmy, że Małgorzata Tomaszewska była już dwukrotnie mężatką. Jej pierwszym mężem był kierowca o nazwisku Słomina, a drugim Turek Ahmet Seygi Yigit Tarci, który jest ojcem jej pierwszego dziecka - syna Enzo. Obcokrajowiec początkowo był sąsiadem byłej gwiazdy TVP. Według doniesień medialnych między Małgorzatą Tomaszewską a jej drugim mężem zaiskrzyło jednak nie na osiedlu czy klatce schodowej, tylko w restauracji, w której spotkali się przypadkowo. Związek jednak nie przetrwał próby czasu. Rozwód długo był tajemnicą. - Taki sobie patent wymyśliłam, że po prostu będę mówiła, że nie chcę o tym rozmawiać i nie chcę się tym dzielić. Rzeczywiście te pytania są trudne, szczególnie że rozstania bywają trudne. Nie rozstajesz się dlatego, że darzysz ogromną sympatią w dalszym ciągu te drugą osobę. Tylko coś się już skończyło - mówiła po jakimś czasie prezenterka w w rozmowie z Plejadą. Teraz Małgorzata Tomaszewska szykuje się do trzeciego ślubu. Zakochanym życzymy szczęścia.

