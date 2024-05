Małgorzata Tomaszewska partner. Tworzą fantastyczną relację

Małgorzata Tomaszewska i jej partner, który jest także ojcem jej drugiego dziecka (córka Laura przyszła na świat w lutym 2024 roku), konsekwentnie strzegą prywatności. Co prawda, była gwiazda TVP chętnie dzieli informacjami ze swojego życia prywatnego, pokazuje także zdjęcia córeczką, ale nie zdradza personaliów swojego ukochanego. Czasami prowadzi to do kuriozalnych sytuacji. Niektórzy podejrzewali na przykład, że ojcem drugiego dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej jest jej kolega z TVP - Aleksander Sikora. On jednak okazał się... wujkiem Laury. Niedawno uchylił rąbka tajemnicy na temat prawdziwego partnera swojej koleżanki. - Znam ojca dziecka Małgosi. Bardzo go lubię. Uważam, że jest świetnym facetem. Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację - ujawnił Aleksander Sikora w rozmowie z Party. Sama Małgorzata Tomaszewska w najnowszym wywiadzie przekazała ważne informacje o swoim tajnym partnerze.

Małgorzata Tomaszewska o partnerze: Jest przestraszony i zazdrosny

W rozmowie z portalem Shownews.pl była gwiazda TVP opowiedziała, co dzieje się w jej domu po przyjściu na świat Laury. Z narodzin siostry cieszy się jej brat. Ojciec dziewczynki jest z tego powodu szczęśliwy. Ma też jednak pewne obawy. Małgorzata Tomaszewska wprost mówi o strachu! - Śmieję się, że tata Laurki, choć też cieszy się z reakcji Enzo (syn Małgorzaty Tomaszewskiej z poprzedniej związku - red.) na siostrę, już jest przestraszony, bo z jednej strony jest zadowolony, że starszy brat będzie jej bronił, ale z drugiej strony, ten starszy brat będzie miał też kolegów... Więc tato już jest zazdrosny - zdradziła prezenterka, która do roli podwójnej mamy fachowo się przygotowywała. - Skończyłam psychologię, więc pod koniec ciąży wróciłam do książek, które dotyczyły dzieci i relacji między rodzeństwem. Chciałam dobrze się przygotować do roli mamy duetu. Niektórzy śmiali się, że jestem matka wariatka, ale i tak już wiem, że Laura będzie córunią tatunia, to już widać - podkreśliła Małgorzata Tomaszewska.

