Małgorzata Tomaszewska w ciąży. Kto jest ojcem dziecka?

Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży. Najpierw tę wspaniałą informację przekazali jej koledzy z programu "Pytanie na śniadanie", a potem sama prezenterka TVP potwierdziła ją na Instagramie. Ciąża jednej z gwiazd śniadaniówki wymusiła zmiany w sztandarowych programach telewizji publicznej. Małgorzata Tomaszewska na razie pozostaje aktywna. Niedawno pojawiła się na ramówce TVP. W rozmowie z obecną tam naszą dziennikarką Martyną Rokitą prezenterka zdradziła, jak znosi ciążę. - Czuję się coraz lepiej, ale muszę przyznać, że pierwsze trzy miesiące mnie nie rozpieszczały, choć nie było aż tak tragicznie. Natomiast mdłości i ciągłe zmęczenie. Po "Pytaniu na śniadanie" byłam tak zmęczona, że jedyne co robiłam to spałam i to trwało czasem trzy lub cztery godziny. Musiałam dużo odpoczywać. Teraz mam wrażenie, że to się ustabilizowało i może będzie lepiej - wyznała Małgorzata Tomaszewska, która dotychczas nie chciała zdradzić, kto jest ojcem jej drugiego dziecka, które niebawem przyjdzie na świat.

Ojciec dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej. Czy prezenterka TVP pokaże go światu?

Prezenterka TVP pozostaje konsekwentna i nie chce zdradzić, kto jest jej partnerem i tatą pozostającego na razie w brzuchu malucha. Małgorzata Tomaszewska została spytana przez portal Pudelek o to, czy kiedyś zdecyduje się pokazać światu ojca drugiego dziecka. Jej słowa oznaczają, że nadszedł koniec gadania na ten temat! - Na razie nie. Nie ma takich planów i nie mówię nigdy, bo różne życie pisze scenariusze, może kiedyś zmienimy zdanie, ale na dzień dzisiejszy na pewno nie - podkreśliła prowadząca program "Pytanie na śniadanie", która - jak wynikało z informacji przekazanych przez informatora portalu światgwiazd.pl - z obecnym partnerem spotyka się od dwóch lat.

