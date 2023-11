Małgorzata Tomaszewska z TVP rozwiodła się i wyszła za sąsiada! To on jest ojcem jej dziecka

Małgorzata Tomaszewska przeżywa teraz wspaniały okres. Prezenterka TVP i jedna z prowadzących program "Pytanie na śniadanie" spodziewa się drugiego dziecka. 34-letnia gwiazda ma już syna Enza. Zanim Małgorzata Tomaszewska go urodziła, rozwiodła się i wyszła za sąsiada. To właśnie on jest ojcem jej dziecka. Kim jest drugi mąż Małgorzaty Tomaszewskiej? To Turek Ahmet Seygi Yigit Tarci.