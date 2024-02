Nie jest ojcem dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej, tylko wujkiem! Wszystko jasne

Malwina Wędzikowska dekoltem skradła show! Ale to, co było pod sukienką... Nie do wiary!

Małgorzata Tomaszewska 20 lutego urodziła córeczkę. Radosną nowinę przekazał nam dziadek Laury i ojciec Małgorzaty - słynny bramkarz reprezentacji Polski Jan Tomaszewski. O ciąży była prezenterka TVP poinformowała na początku sierpnia. Już po porodzie Małgorzata Tomaszewska dziękowała personelowi szpitala im. św. Rodziny Warszawie. To właśnie tam rodziła celebrytka. - Dziękujemy całemu zespołowi w @szpitalswietejrodziny za wspaniałą opiekę. @kasiatrzaska dziękuję... Byłaś nieoceniona w jednym z najważniejszych momentów naszego życia. Widzimy się przy kolejnym porodzie. @asaletra_bielinska dziękuję za całą wspólną drogę i twoje ogromne wsparcie - pisała Małgorzata Tomaszewska. Cennik usług komercyjnych oferowanych przez tę placówkę robi wrażenie. Opłata za poród (bez kosztu opieki nad noworodkiem) wynosi 3915 złotych. Odkąd w świat poszła wiadomość o ciąży prezenterki, ludzie zastanawiali się, kto jest ojcem jej dziecka. Ta jednak konsekwentnie trzymała to w tajemnicy.

Aleksander Sikora nie jest ojcem dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej. Szykuje się do roli wujka

Po porodzie znów wzrosło zainteresowanie w temacie ojca dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej. Wiele osób podejrzewało, że jest nim kolega celebrytki z TVP - dziennikarz Aleksander Sikora. On sam zaprzeczał. - Dobrze dograliśmy się w pracy. Dość często żartobliwie nazywając się "telewizyjnym małżeństwem". W życiu prywatnym przyjaźnimy się. Nie jesteśmy razem i nie... nie mamy dziecka, bo i taką teorię gdzieś słyszałem - oznajmił na Instagramie. Jednak plotki nadal krążyły. W końcu - jak czytamy na łamach Pomponika powołującego się na artykuł z "Życia na gorąco" - Aleksander Sikora pogratulował Małgorzacie Tomaszewskiej i znów zapewnił, że nie jest ojcem dziecka. Nie oznacza to, że nie będzie on obecny w życiu koleżanki TVP i jej córeczki. Dziennikarz przekazał bowiem, że szykuje się do roli "wujka Laury". Na pewno przy noworodku każda pomoc się przyda.

