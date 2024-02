Małgorzata Tomaszewska urodziła córkę! Tajemniczy ojciec dziecka. Co o nim wiemy?

Małgorzata Tomaszewska urodziła. Wiadomość przekazał nam ojciec byłej prezenterki TVP

Małgorzata Tomaszewska urodziła córeczkę! Malutka Luiza przyszła na świat we wtorek, 20 lutego 2034 roku. - Kochane kobitki! Gosia i Luiza, pomimo wielu trudności okazałyście się wspaniałe. Gratuluję szczęśliwego przyjścia na świat. Trzymajcie tak dalej - cieszył się Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". Pierwsze informacje o tym, że była prezenterka TVP jest w kolejnej ciąży, pojawiły się na początku sierpnia. Wygadali się wówczas na wizji koledzy Małgorzaty Tomaszewskiej z programu "Pytanie na śniadanie", a ona sama chwilę później potwierdziła tę wspaniałą wiadomość w mediach społecznościowych. Od razy pojawiły się pytania o to, kto jest ojcem dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej. Ona jednak konsekwentnie nie chciała ujawnić nazwiska partnera. Coś jednak o nim wiemy.

Kim jest ojciec dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej? "Z Małgosią są w związku od dwóch lat"

Tuż po tym, gdy wyszło na jaw, że Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży, wygadał się jej znajomy na łamach portalu światgwiazd.pl. Wygląda na, że gwiazda tworzy z partnerem poważny związek.- Z Małgosią są w związku od dwóch lat. Dwa poprzednie, nieudane małżeństwa nauczyły ją by chronić prywatność. Nigdy z nim nie pojawiała się publicznie i tak ma zostać. To jest dla nich najlepsze - podkreślił. Sama była prezenterka TVP w rozmowie z Pudelkiem sprawę postawiła jasno. Dziennikarze spytali ją wprost o to, czy kiedyś zdecyduje się pokazać światu ojca drugiego dziecka. - Na razie nie. Nie ma takich planów i nie mówię nigdy, bo różne życie pisze scenariusze, może kiedyś zmienimy zdanie, ale na dzień dzisiejszy na pewno nie - podkreśliła Małgorzata Tomaszewska, która ma także 7-letniego syna Enzo. Jego ojciec z kolei jest dobrze znany. To Turek Ahmet Seygi Yigit Tarci, drugi mąż prezenterki, który wcześniej był jej sąsiadem.

