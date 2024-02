Małgorzata Tomaszewska dopiero co urodziła, a już mówi o kolejnej ciąży! Szokujące słowa byłej gwiazdy "Pytanie na śniadanie"

Małgorzata Tomaszewska urodziła córkę. Już planuje kolejne dziecko

"Super Express" jako pierwszy poinformował, że Małgorzata Tomaszewska urodziła córkę. Informację tę przekazał dumny dziadek, były piłkarz Jan Tomaszewski.

- Kochane kobitki! Gosia i Luiza, pomimo wielu trudności okazałyście się wspaniałe. Gratuluję szczęśliwego przyjścia na świat. Trzymajcie tak dalej – przekazał nam przeszczęśliwy Tomaszewski, który wyjawił, że córka i wnuczka czują się bardzo dobrze.

Po kilku dniach głos zabrała też sama Małgorzata Tomaszewska. We wpisie na Instagramie podziękowała za opiekę załodze szpitala.

"To nasze pierwsze chwile razem. Mam na imię Laura i jestem już z Wami. Moi rodzice i braciszek kochają mnie tak mocno, że szybciutko będę podbijała ten świat" - zaczęła swój wzruszający wpis, po czym zapowiedziała, że... już myśli o kolejnej ciąży. "Dziękujemy całemu zespołowi w @szpitalswietejrodziny za wspaniałą opiekę. @kasiatrzaska dziękuję... Byłaś nieoceniona w jednym z najważniejszych momentów naszego życia. Widzimy się przy kolejnym porodzie. @asaletra_bielinska dziękuję za całą wspólną drogę i twoje ogromne wsparcie" - napisała Tomaszewska.

Kim jest ojciec dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej?

Prezenterka trzyma w tajemnicy informacje o tym, kto jest jej aktualnym partnerem.

- Z Małgosią są w związku od dwóch lat. Dwa poprzednie, nieudane małżeństwa nauczyły ją, by chronić prywatność. Nigdy z nim nie pojawiała się publicznie i tak ma zostać. To jest dla nich najlepsze - podkreślił rozmówca portalu Świat gwiazd. Sama była prezenterka TVP w rozmowie z Pudelkiem sprawę postawiła jasno. Dziennikarze spytali ją wprost o to, czy kiedyś zdecyduje się pokazać światu ojca drugiego dziecka. - Na razie nie. Nie ma takich planów i nie mówię nigdy, bo różne życie pisze scenariusze, może kiedyś zmienimy zdanie, ale na dzień dzisiejszy na pewno nie - podkreśliła Małgorzata Tomaszewska, która ma także 7-letniego syna Enzo. Jego ojciec z kolei jest dobrze znany. To Turek Ahmet Seygi Yigit Tarci, drugi mąż prezenterki, który wcześniej był jej sąsiadem.