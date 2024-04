Kim jest ojciec córki Małgorzaty Tomaszewskiej?

Małgorzata Tomaszewska w lutym urodziła swoją córeczkę Laurę. Informację przekazał nam ojciec byłej prezenterki TVP - słynny bramkarz piłkarskiej kadry Kazimierza Górskiego - Jan Tomaszewski. Odkąd pojawiła się informacja o ciąży Małgorzaty Tomaszewskiej, wszyscy zastanawiali się, kim jest ojciec dziecka i partner dziennikarki. W rozmowie z Pudelkiem została spytana wprost o to, czy kiedyś zdecyduje się pokazać światu ojca córeczki. - Na razie nie. Nie ma takich planów i nie mówię nigdy, bo różne życie pisze scenariusze, może kiedyś zmienimy zdanie, ale na dzień dzisiejszy na pewno nie - zdradziła Małgorzata Tomaszewska. Według jej znajomego - cytowanego przez portal Światgwiazd.pl latem 2023 roku - prezenterka ze swoim partnerem spotykała się od około dwóch lat. Teraz niespodziewanie Małgorzata Tomaszewska przekazała ważną informację o ojcu swojego młodszego dziecka.

Partner Małgorzaty Tomaszewskiej jest ekspertem w wymianie pieluch

Temat partnera Małgorzaty Tomaszewskiej pojawił się przy okazji dyskusji z internautami. W pewnym momencie jeden z użytkowników Instagrama spytał, czy łatwiej jest zmienić pieluchę u chłopca, czy u dziewczynki. Była gwiazda TVP ma macierzyńskie doświadczenie i z synem (ojcem Enza jest Ahmet Seygi Yigit Tarci), i z córką, więc śmiało może się w tej sprawie wypowiedzieć. Właśnie przy tym pytaniu pojawił się wątek partnera Małgorzaty Tomaszewskiej. Okazuje się, że w wymianie pieluch to w domu on jest fachurą. - To ciekawe pytanie. Chyba u chłopca, z racji budowy anatomicznej, zmiana pieluchy jest łatwiejsza. Ale ekspertem zmiany pieluch jest u nas tata Laurki - podkreśliła prezenterka. Przy niemowlaku jaki partner to prawdziwy skarb.

