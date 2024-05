Krzysztof Rutkowski to postać bardzo charakterystyczna w polskim show-biznesie. Mężczyznę znają niemal wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Największą rozpoznawalność zyskał za sprawą swojej dochodzeniowej działalności, pojawiając się wszędzie tam, gdzie rozgrywały się ludzie dramaty, i oferując swoje usługi. Pomógł między innymi w rozwikłaniu sprawy małej Madzi z Sosnowca, zamordowanej przez Katarzynę W. Później Rutkowski na stałe wpisał się w krajobraz czerwonych dywanów i ścianek. Uwagę przyciąga nie tylko jego specyficzny styl bycia, lecz również ekstrawaganckie stroje i stylizacje. Znakiem rozpoznawczym jest natomiast fryzura Rutkowskiego, o której na przestrzeni lat powstało wiele mitów. Sam celebryta zabierał na jej temat parę razy głos, choć głównie w przestrzeni publicznej o tych włosach dyskutuje się bez niego, za to z udziałem internautów. Ostatnio jeden z portali plotkarskich złośliwie przyrównał fryzurę Krzysztofa do "żywopłotu". Tymczasem niewiele osób wie, że kwadratowa fryzura Rutkowskiego nie zawsze tak się prezentowała. Spadniecie z krzeseł, gdy poznacie prawdę.

Wszystkie fryzury Krzysztofa Rutkowskiego. Ale włosy! Nie zawsze miał na głowie "żywopłot"

Krzysztof Rutkowski na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniał fryzurę, choć faktycznie od dłuższego czasu trzyma się jednej, wybranej. Jeśli spojrzymy jednak wstecz, to zobaczymy, że włosy mężczyzny wyglądały różnie - raz były dłuższe, rozwiane przez wiatr, innym razem króciutkie, w paru miejscach dałoby się też dostrzec oznaki łysienia. Aktualnie Krzysztof Rutkowski jest najwyraźniej zadowolony z efektu finalnego, ponieważ nie przejmuje się krytycznymi opiniami internautów i po prostu jest sobą. Nie od dziś zresztą wiadomo, że najważniejsze jest to, by samemu ze sobą czuć się dobrze we własnej skórze. I takiego podejścia życzymy wszystkim - nie tylko celebrytom.

Zobaczcie zdjęcia: Krzysztof Rutkowski i jego wszystkie fryzury. Takie miał kiedyś włosy

