Żona Skiby topless. Odważne fotki już szaleją po sieci

Jakiś czas temu w sieci pojawiła się informacja o zakończeniu małżeństwa Krzysztofa Skiby. Muzyk rozwiódł się ze swoją dotychczasową żoną Renatą i postanowił rozpocząć nowe życie u boku 26 lat młodszej Karoliny. Ta relacja od początku wzbudzała masę kontrowersji. Internauci nie kryli zdumienia, kiedy dowiedzieli się, że Krzysztof i Karolina planują się pobrać. Od pewnego czasu para jest już po ślubie.

"Mam wielu kolegów, którzy pozostają w wieloletnich związkach i się w nich męczą, a ja już tak dłużej nie chciałem. Mam prawo do szczęścia. Poza tym jestem artystą i potrzebuję muzy, a ta młoda kobieta sprawia, że mam energię, chce mi się żyć i czuję, jakbym znowu miał 18 lat!" - mówił Skiba w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Karolina Skiba pozuje topless w ogrodzie

Karolina Skiba jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Kobieta publikuje tam zdjęcia oraz nagrania, na których można zobaczyć, jak wygląda jej życie. Niedawno udostępniła post, na którym zapozowała topless. Piersi osłoniła rękoma. Na jej głowie pojawił się turban, a na nogach kuse szorty.

Żona Skiby tak wystrojona siedzi na tarasie w ogrodzie. Na fotografii, jak sama podkreśliła je lody domowej roboty. Na drugiej fotce widać lidera zespołu Big Cyc, który również pałaszuje słodkości.

"Wegańskie, domowe lody w ogrodzie z Mężem" - napisała Karolina.

Niektórym fanom widok rozgogolonej żony Skiby nie przypadł do gustu. Większość była zdania, że Karolina nie powinna publikować takich fotek w sieci.

"Masz męża i półnago się pokazujesz przed światem" - napisał jeden z internautów.W odpowiedzi na komentarz Karolina postanowiła podkreślić, że tą ukochany sam namawiał ją do tego, aby opublikowała to zdjęcie.

Zespół "Big Cyc" wystąpi w Opolu

W Opolu wystąpi również zespół "Big Cyc", który ostatni raz występował na festiwalu przed remontem amfiteatru. Wtedy to Krzysztof Skiba na zakończenie festiwalu wezwał widzów do demontażu ławek.

"Zrobimy dużo zamieszania na koncercie. Bardzo się cieszymy, że rock wraca wreszcie do Opola i że ten koncert w takiej rodzinnej atmosferze i w towarzystwie przyjaciół będzie miał tyle pozytywnej energii. Poza tym przypomnimy, że jest to pierwszy czerwca, czyli Dzień Dziecka. Wszystkie kapele rockowe na pewno urządzą taki rock and rollowy Dzień Dziecka, na który po prostu zapraszamy. Będzie to tsunami rocka" - mówili muzycy zespołu.

