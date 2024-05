Krzysztof Skiba do Opola zabrał młodą żonę. Karolina często jeździ z nim na koncerty. Pilnuje niesfornego artysty?

Jedną z gwiazd sobotniego Koncertu Superjedynek jest zespół Big Cyc z Krzysztofem Skibą na czele. Muzyk z radością bierze udział w imprezie. - Opole to dla nas szczególne miejsce. Mamy dużo dobrych wspomnień z nim związanych. Cieszymy się, że nie tylko Big Cyc wraca do Opola, ale także muzyka rockowa. Ten koncert będzie prawdziwym rockowym tsunami, ponieważ wystąpi dużo legend. Będzie wspaniała rodzinna atmosfera, gdyż na scenie będą z nami nasi muzyczni przyjaciele, m.in. Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Kobranocka. Atmosfera koncertu spowoduje, że będą to niezapomniane chwile na festiwalu – opowiada „Super Expressowi” Krzysztof Skiba, któremu towarzyszy piękna młoda żona.

Krzysztof Skiba cieszy się, że młoda żona towarzyszy mu na koncertach!

- Karolina już dawno temu uszyła sobie kreacje i przygotowuje się do tego wydarzenia – zdradza wokalista. Nie ukrywa, że obecna ukochana jest fanką jego twórczości i często towarzyszy mu w trasach koncertowych. Przy okazji dokumentuje jego wyczyny na scenie. - Ona lubi numer „Facet to świnia”. Generalnie lubi nasz repertuar i bardzo często jest obecna na koncertach Big Cyca, gdzie robi fantastyczne zdjęcia całemu zespołowi – dodaje Skiba. Niestety tym razem fani nie mogą jednak liczyć na słynną „Makumbę”. - „Makumby” nie będzie – podsumowuje Krzysztof.

Krzysztof i Karolina Skibowie - historia miłości

Krzysztof poznał Karolinę kiedy był jeszcze w związku z Renatą Skibą. To on jako pierwszy miał zwrócić uwagę na młodszą od siebie kobietę. Do pierwszego spotkania doszło na imprezie firmowej, którą prowadził Krzysztof. Para najpierw się zaprzyjaźniła. Miłość przyszła po czasie. - Miałem pewne dylematy. Miałem rodzinę, nie byłem sam. Nie były to proste decyzje, ale szarpiąc się przez jakiś czas, zrozumiałem, że nie mogę żyć bez Karoliny - mówił Skiba w "Dzień Dobry TVN".

Karolina Kempińska wielokrotnie zdradziła, że tym, co naprawdę urzekło ją w Krzysztofie, jest jego mądrość oraz charyzmatyczna osobowość. - Krzysztof jest osobą, która ma wiedzę na każdy temat. On pamięta rzeczy, o których przeczytał 20 lat temu. Gdzieś idziemy i nagle zaczyna mi opowiadać piękne historie. Czegokolwiek nie chciałabym się od niego dowiedzieć, to się dowiem - wyznała Karolina.

