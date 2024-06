Skiba wybaczył byłej żonie. Padły nieprawdopodobne słowa

Krzysztof Skiba ponad połowę swojego życia był mężem jednej kobiety, dopiero po latach zdecydował się na ślub z młodą fotomodelką Karoliną Kempińską. Między zakochanymi jest aż 26 lat różnicy. Lider zespołu "Big Cyc" dla młodej żony przeprowadził się z Gdańska do Łodzi.

Renata Skiba zabrała głos po rozstaniu

Renata Skiba od lat pracuje jako wykładowczyni na wyższej uczelni. Kobieta przez długi czas nie komentowała zachowania swojego byłego męża, jednak we wrześniu ubiegłego roku zmieniła decyzję i w rozmowie z shownews.pl wyjawiła prawdę na temat byłego męża.

"Przez cały okres małżeństwa to ja zajmowałam się wszystkimi aspektami życia związanymi z prowadzeniem domu i posiadaniem rodziny. Zawsze robiłam coś dla męża, w sprawie męża, z powodu męża. Chyba to umiejętnie wykorzystywał. Żartowałam, że gdyby było to możliwe, to do dentysty też chodziłabym za niego (...). Przez 35 lat naszego małżeństwa nie wykonał żadnego przelewu bankowego, nie był na żadnej wywiadówce, nigdy nie wymienił żarówki, a kosiarka była rekwizytem do zdjęć" - wyjawiła wtedy Renata Skiba.

Parę dni temu Krzysztof Skiba gościł w programie Żurnalisty. W głośnym wywiadzie odniósł się do słów byłej ukochanej.

"Odebrałem to jako rodzaj zemsty, rewanżu. Nie mam o to pretensji, wybaczam jej. Zaskoczyło mnie to, bo ona wcześniej nigdy nie miała ambicji bycia osobą znaną. Ale poszło o kobiecą solidarność. Jakaś dziennikarka przekonała ją, że będzie okazja zemścić się na byłym mężu. Ja nie komentowałem tych jej rewelacji. Może było mi trochę przykro, ale miała do tego prawo. Może na początku tylko moja Karolina za bardzo podeszła emocjonalnie, bo ciężko było tego nie komentować" - wyjawił Skiba.

Okazuje się, że popularność Krzysztof Skiba zawdzięcza drugiej żonie. Według niego Karolina jest wspaniała i to właśnie ona przyniosła mu jeszcze większy rozgłos.

"W ilościach komentarzy w internecie przebiliśmy związek Shakiry ze znanym piłkarzem. Moja pierwsza żona nie miała takich ambicji, żeby być w mediach gdziekolwiek, nie miała konta w mediach społecznościowych. Ale Karolina jest z innego pokolenia, była osobą znaną w internecie (...) Ona jest czarodziejką, każdy, kto ją poznaje, jest pod jej urokiem. Zakochują się w niej organizatorzy koncertów, posiadacze psów" - mówił lider zespołu "Big Cyc".

Skiba wyznał również, że przez rozwód z byłą żoną nie ma zbyt dobrych relacji z rodziną. Muzyk ponoć bardzo rzadko widuje się z 7-letnią wnuczką.

"W tym trudnym momencie byłem rozdarty. Bo to kompletna zmiana życia, nie dość, że z Gdańska przeprowadziłem się do Łodzi, zostawiłem dom i prawie cały majątek byłej żonie i synom. Nie chciałem nikogo skrzywdzić. No, ale nie dało się. My już tego nie przeżywamy i myślę, że i moja żona ułoży sobie życie, że pogodziła się już z tą nową sytuacją. Ma dwóch synów, nie jest sama" - dodał na koniec rozmowy.

