Krzysztof Skiba z młodą żoną na ściance w Opolu. Miłość kwitnie?

61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbywa się pod szyldem "znowu łączy". Zgodnie z zapewnieniami nowego prezesa TVP, Tomasza Syguta, na opolskiej scenie pojawili się artyści, którzy w ostatnich latach unikali występów w publicznej telewizji. Drugi dzień festiwalu rozpoczął koncert SuperJedynek, który zebrał największe rockowe zespoły polskiej sceny muzycznej, jak: Lady Pank, Wilki, Big Cyc, Bajm, Proletaryat, Kobranocka, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski, Tomek Lipiński, Oddział Zamknięty, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni.

Na ten dzień szczególnie czekał Krzysztof Skiba z zespołu Big Cyc. "Opole to dla nas szczególne miejsce. Mamy dużo dobrych wspomnień z nim związanych. Cieszymy się, że nie tylko Big Cyc wraca do Opola, ale także muzyka rockowa. Ten koncert będzie prawdziwym rockowym tsunami, ponieważ wystąpi dużo legend. Będzie wspaniała rodzinna atmosfera, gdyż na scenie będą z nami nasi muzyczni przyjaciele, m.in. Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Kobranocka. Atmosfera koncertu spowoduje, że będą to niezapomniane chwile na festiwalu" - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Opole 2024: Ukochana żona towarzyszy Skibie na festiwalu

Przed koncertem artyści pojawili się na festiwalowej ściance. Krzysztof Skiba nie pojawił się na niej sam. Prawie 60-letniemu artyście towarzyszyła żona Karolina. Para jest niemal nierozerwalna. Skiba nie ukrywa, że żona jest fanką twórczości jego zespołu i często towarzyszy im podczas tras koncertowych. "Ona lubi numer 'Facet to świnia'. Generalnie lubi nasz repertuar i bardzo często jest obecna na koncertach Big Cyca, gdzie robi fantastyczne zdjęcia całemu zespołowi" - zdradził Skiba.

Również Karolina Skiba czekała na Opole. 34-latka już wcześniej przygotowała kreacje, w których zaprezentowała się podczas festiwalu. "Karolina już dawno temu uszyła sobie kreacje i przygotowuje się do tego wydarzenia" - mówił muzyk.

Na festiwalowej ściance małżonkowie nie szczędzili sobie czułości. Ubrani w rockowe stylizacje z ściskali się i całowali nie zważając na obecność fotografów. Krzysztof Skiba ubrany był w ciemne dżinsy oraz koszulkę z czaszką. Karolina również wybrała rockową stylistykę.

Big Cyc: Krzysztof Skiba zabierze do Opola swoją młodą żonę