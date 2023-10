Krzysztof Skiba ma 59 lat i niedawno wziął ślub z Karoliną Kempińską, która ma z kolei 33 lata. Różnica wieku między kochankami była niejednokrotnie tematem dyskusji w mediach społecznościowych, ale burzę wywołał też fakt, że członek zespołu Big Cyc nie zaprosił na uroczystość zaślubin własnego syna, Tytusa. Teraz mnożą się plotki na temat relacji, jaka łączy muzyka z synem. W grudniu 2022 r. Tytus Skiba dokonał bowiem coming outu na łamach magazynu "Replika", wyznając, że jest osobą biseksualną. Wcześniej Tytus powiedział prawdę mamie, a ona jego ojcu oraz bratu. I choć większość rodziny zareagowała pozytywnie, to Tytus zdradził, że Krzysztof Skiba niekoniecznie był zadowolony z tego, że jego syn postanowił się tak otworzyć. - Postawa mojego taty była trochę rozczarowująca. W zasadzie nigdy do mnie nie przyszedł i nie zainicjował tego typu rozmowy, nigdy na ten temat nie gadaliśmy. Nie wiem, z czego to wynikało, mogę tylko podejrzewać. Może to kwestia pokoleniowa? - powiedział Tytus Skiba w rozmowie z prowadzącym program "7 metrów pod ziemią". Dodał też, że nigdy nie miał z tatą "pogłębionych relacji". A to dopiero początek.

Skiba nie zaprosił syna na swój ślub, a teraz musi go oglądać w kobiecych ciuszkach. Tytus ubrał rajstopy i spódniczkę

Wiadomo, że Tytus Skiba nie był obecny na ślubie ojca z Karoliną Kempińską. Udzielił nawet krótkiego komentarza dla portalu Shownews, w którym wyznał wówczas, że nie ma z ojcem kontaktu od niemal 1,5 roku i nie dostał zaproszenia na ślub. Teraz media znowu huczą o rodzinie Skiby, bo jego syn wrzucił do sieci zdjęcie, na którym prezentuje się w "kobiecych ciuszkach". Ubrał bowiem spódniczkę i rajstopy.

- Nowa płyta zespołu @danziger_official jest znacznie bliżej, niż sądzicie. Na początku listopada wypatrujcie nowego kawałka i teledysku. Na drugą połowę listopada szykujcie pieniążki na album z 13 nowymi piosenkami i wieloma niespodziankami. Nadchodzą wielkie rzeczy - czytamy w opisie zdjęcia, które zamieszczono na Instagramie.

Fani zastanawiają się, czy Krzysztof Skiba jakoś na to zareaguje. I czy kiedyś uda mu się naprawić relacje z synem.

