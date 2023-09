A to sensacja!

Zadedykowała występ zmarłemu bratu! Łzy wzruszenia w "The Voice of Poland!"

Michał Piróg pisał do niego, żeby pozdrowił chłopaka! Słynny polityk dziś ma żonę i dwójkę dzieci

O co poszło?

Krzysztof Skiba to jeden z najpopularniejszych piosenkarzy w Polsce. Lider zespołu "Big Cyc" przeżywa drugą młodość. W marcu dobiegający do 60-tki muzyk ogłosił, że się rozwiódł. Teraz jego serce skradła 33-letnia modelka Karolina Kempińska. Artysta jest także zaangażowany w życie polityczne. Ostatnio ze sceny z jego ust padły haniebne słowa! Wszystko pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Wokalista życzył mu bardzo źle! Zobaczcie, co takiego powiedział

Krzysztof Skiba powiedział TO na scenie! Bardzo mocne słowa!

Krzysztof Skiba wystąpił jako konferansjer jednej z muzycznych imprez wkroczył na scenę w rytm "Start Me Up" The Rolling Stones. Celebryta przy pełnej sali widzów zdobył się na dość dziwne słowa, które wzbudziły w internecie kontrowersje.

- Zapowiadałem Krzysztofa Krawczyka. Krzysztof Krawczyk nie żyje. Zapowiadałem Jerzego Połomskiego, Jerzy Połomski nie żyje. Zapowiadałem Zbigniewa Wodeckiego - Wodecki nie żyje" - wyznał. Po chwili stwierdził przy aplauzie widowni: "Marzę o tym, żeby zapowiedzieć Jarosława Kaczyńskiego - zakończył artysta.

Zobacz poniższą galerię: