Krzysztof Skiba otrzymał pomoc od rodziców swojej młodej żony. Sypnęli groszem!

Krzysztof Skiba zakochał się w dużo młodszej modelce

Krzysztof Skiba (59 l.) i jego młodziutka żona Karolina (34 l.) od kilku lat są niemal nierozłączni. Krzysztof poznał Karolinę kiedy był jeszcze w związku z Renatą Skibą, z którą szedł przez życie przez 30 lat. To on jako pierwszy miał zwrócić uwagę na młodszą od siebie kobietę.

Do pierwszego spotkania doszło na imprezie firmowej, którą prowadził Krzysztof. Para najpierw się zaprzyjaźniła. Miłość przyszła po czasie. "Miałem pewne dylematy. Miałem rodzinę, nie byłem sam. Nie były to proste decyzje, ale szarpiąc się przez jakiś czas, zrozumiałem, że nie mogę żyć bez Karoliny" - mówił Skiba w "Dzień Dobry TVN".

Zaledwie dwa tygodnie po rozwodzie Skiba ogłosił ślubne plany. O samej uroczystości było bardzo głośno, a zakochani chętnie opowiadali w mediach o przygotowaniach. Krzysztof i Karolina powiedzieli sobie "tak" 19 sierpnia 2023 roku. Na kilka tygodni przed pierwszą rocznicą ślubu, wybranka lidera "Big Cyc" wróciła wspomnieniami do tego szczególnego dnia.

Krzysztof Skiba znowu stanie przed sądem. Muzyk zdradził szczegóły sprawy

Teściowie Skiby wspomogli go finansowo

W rozmowie z "Faktem" małżonkowie opowiedzieli m.in. o kwestiach finansowych wesela. Jak przyznała para, nie chcieli robić wystawnego wesela. Mimo to do organizacji dorzucili się również rodzice panny młodej. "My nie chcieliśmy dużo wydać na ślub. Moi rodzice się złożyli połowę, a Krzyś połowę. Według mnie to jest głupota kupowanie drogich rzeczy. Właśnie też wydawanie pieniędzy na ślub, który trwa jedną noc" - stwierdziła Karolina Skiba.

Co ciekawe, teściowie Krzysztofa Skiby są niemal jego równolatkami. Jeszcze przed ślubem muzyk przyznał, że jego teść jest rok młodszy od niego. Może właśnie dzięki temu znakomicie się dogadują. "Tata Karoliny jest o rok ode mnie młodszy. Z rodzicami Karoliny jestem zaprzyjaźniony. To jest to samo pokolenie co moje, więc się rozumiemy" - powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl.

Obecnie małżonkowie szykują się do świętowania pierwszego roku małżeństwa. "Cieszymy się z tej rocznicy, która będzie i tym razem. Ja szykuję jakąś niespodziankę Karolinie. Nie mogę powiedzieć, co to będzie, bo będzie to niespodzianka, ale na pewno będzie miła i mam nadzieję, że Karolina będzie zaskoczona" - wyznał Krzysztof Skiba.

Zobacz również: Młoda żonka Krzysztofa Skiby mówi wprost, co robi, by rozpalić związek. Mocne wyznanie