Krzysztof Skiba jest STARSZY nawet od ojca swojej nowej dziewczyny! Wiemy, jak się dogadują

Krzysztof Skiba w ubiegłym roku rozstał się ze swoją żoną Renatą, z którą przeżył kilkadziesiąt lat i doczekał się dwóch synów: Tymoteusza (35 l.) oraz Tytusa (25 l.). W kwietniu 2022 roku media obiegła wiadomość, że artysta ma już nową ukochaną - młodszą o 26 lat modelkę. Zakochani chętnie chwalą się swoim szczęściem w sieci, jednak nie omijają ich przykre komentarze internautów. Karolina zamieściła nawet wpis, w którym odniosła się do spływającego na nich hejtu.

- Nie wiem czemu ludzie oceniają po różnicy wieku. To bardzo smutne i świadczy tylko o was. Co ciekawe na prywatnym koncie Krzysia nie ma żadnych złych komentarzy, bo każdy kto nas na żywo i widział razem wie, że jest to prawdziwe i mocniejsze niż można sobie wyobrazić - napisała modelka.

Teraz zakochani udzielili wspólnego wywiadu. Skiba zdradził w nim, że jest starszy od ojca swojej ukochanej.

- Tata Karoliny jest o rok ode mnie młodszy. Z rodzicami Karoliny jestem zaprzyjaźniony. To jest to samo pokolenie co moje, więc się rozumiemy - powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl.

Karolina dodała, że również starsi członkowie jej rodziny nie mają problemu z różnicą wieku w jej związku.

- Również moje babcie akceptują nasz związek - wtrąciła modelka.

Również matka Krzysztofa Skiby nie ma problemu z jego nowym związkiem z modelką.

- Oraz moja 93-letnia mama, która doskonale wie, że bez sensu byłoby pouczać czy grozić palcem 58-letniemu synowi. Jedyne, o co mnie pyta, to czy jestem szczęśliwy - powiedział muzyk.