Skiba jeszcze nie ma rozwodu, a już oświadczył się kolejnej? Modelka młodsza o 26 lat

Krzysztof Skiba częściej niż zwykle pojawia się ostatnio w mediach, ale chyba nie w takim charakterze, w jakim chciałby. Portale rozpisują się bowiem o jego nowym związku, który wzbudza niemałe emocje wśród internautów. Muzyk rozstał się bowiem ze swoją żoną Renatą, z którą tworzył wieloletni związek. Para jest obecnie w separacji i czeka na rozwód. W międzyczasie na horyzoncie pojawiła się niejaka Karolina Kempińska, która - jak się okazuje - jest nową ukochaną Skiby. Fani od razu zwrócili uwagę, że kobieta jest młodsza od Skiby o 26 lat, a różnica wieku między muzykiem a modelką budzi dyskusję w mediach społecznościowych.

"Nie wiem, czemu ludzie oceniają po różnicy wieku. To bardzo smutne i świadczy tylko o was. Co ciekawe, na prywatnym koncie Krzysia nie ma żadnych złych komentarzy, bo każdy, kto nas widział na żywo razem, wie, że jest to prawdziwe i mocniejsze niż można sobie wyobrazić", odpierała niedawno zarzuty Kempińska.

Teraz dyskusja nabrała na sile, a wszystko za sprawą zdjęcia, jakie 32-latka wrzuciła na Instagrama. Nie uwierzycie!

Skiba jeszcze nie ma rozwodu, a już oświadczył się kolejnej? Wymowne zdjęcie w sieci

Kempińska opublikowała zdjęcie, na którym trzyma wyprostowaną dłoń, a na palcu lśni pokaźny pierścionek. Dodała też krótki opis, z datą i serduszkiem: "11.07.2022". I choć wprost kobieta nie napisała, że chodzi o zaręczyny, to wszystko na to wskazuje. W komentarzach posypały się gratulacje, ale nie zabrakło też szpilek skierowanych w stronę Krzysztofa Skiby. "Już zaręczyny? Bez rozwodu?", pytają komentujący, ale Karolina nie odpisała na razie na zarzuty.

