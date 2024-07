Krzysztof Skiba odpowiada na zarzuty byłej żony. Szybko tego pożałował?

Krzysztof Skiba przeżywa drugą młodość u boku młodziutkiej żony

W 2023 roku w mediach pojawiła się informacja o zakończeniu małżeństwa Krzysztofa Skiby (60 l.). Muzyk przez ponad 30 lat szedł przez życie u boku żony Renaty. Jej miejsce zajęła o 26 lat młodsza Karolina. Zaledwie pół roku po rozwodzie Skiba poślubił swoją nową wybrankę. Para chętnie dzieli się swoim życiem z fanami. Często goszczą na branżowych imprezach, a na ściankach nie szczędzą sobie czułości.

Nie da się ukryć, że o muzyku jest obecnie głośniej za sprawą życia prywatnego niż nowych utworów. W rozmowie z Żurnalistą lider Big Cyc śmiał się, że "w ilościach komentarzy w internecie przebiliśmy związek Shakiry ze znanym piłkarzem". "Moja pierwsza żona nie miała takich ambicji, żeby być w mediach gdziekolwiek, nie miała konta w mediach społecznościowych. Ale Karolina jest z innego pokolenia, była osobą znaną w internecie" - dodał Skiba.

Była żona muzyka długo milczała na temat jego nowego związku. Wyjątek zrobiła we wrześniu ubiegłego roku i w rozmowie z shownews.pl wyjawiła prawdę na temat byłego męża. Niedawno znowu przerwała milczenie i skomentowała obecny styl życia Skiby. Zarzuciła mu przy tym hipokryzję.

"Jeśli ma się coś do zaoferowania jako artysta, to nie ma potrzeby sprzedawania dodatków w postaci scen z życia rodzinnego. (...) Im mniej artysta ma do zaproponowania jako twórca, tym bardziej chce zwrócić uwagę byle czym, żeby istnieć medialnie i wywoływać emocje. (...) Zresztą mój były mąż kiedyś uważał tak samo, był zachwycony tym, że nigdy tej zasady nie złamałam i nie imponował mi medialny blichtr. Zawsze szydził z takich zachowań i takich sytuacji, które teraz sam prezentuje" - mówiła w ShowNews.

Krzysztof Skiba odpowiada byłej żonie: "RENATA ROBI SHOW"

Na odpowiedź muzyka nie trzeba było długo czekać. Opublikował na swoim Istagramie obszerny post, który zatytułował wymownie: "RENATA ROBI SHOW". Napisał w nim, że chociaż minęło już półtora roku od rozwodu, to była żona nadal żywi do niego urazę i gotowa jest zrobić z ich życia telenowelę.

"Moja była żona Renata, mimo że od rozwodu minęło już półtora roku, nadal pielęgnuje w sobie urazy, jad i złość, czemu daje aktywny wyraz udzielając kolejnych wywiadów do g*wnomediów. Niedawno zrobiła piękny prezent prasie plotkarskiej, powtarzając swoje bajki. Nigdy nie komentowałem jej wypowiedzi, ale ponieważ robi się z tego turecki serial, to napiszę tylko, że moja ex żona jest z zawodu lektorem łaciny, ale pewnie niebawem zostanie lektorką komedii romantycznych. Polska komedia jest od pewnego czasu w zapaści i taki zastrzyk pomysłów pani Renaty, może skutecznie ożywić i odświeżyć gatunek. Pewnie co jakiś czas będzie wciskać swój kit mediom i można na tej podstawie nakręcić już płaczliwą serię pt. "Oszukana 1", "Oszukana 2" i wreszcie "Oszukana 3" - napisał.

W dalszej części wpisu stwierdził, że jego była żona doskonale wiedziała o istnieniu Karoliny. Co więcej, sama miała mu pomóc się pakować. Byli małżonkowie mieli ponoć ustalić wcześniej warunki rozstania. Wszystko jednak zmieniło się, gdy mężczyzna zaczął pokazywać się z nową wybranką i publicznie ogłosił rozwód.

"Warunki były dwa. 1. Kasa miała się zgadzać. 2. Pozory miały być zachowane. Wszystko zmieniło się o 180 stopni, gdy wystąpiłem o rozwód. To był szok, bo nie wierzyła, że zrezygnuję dla nowego związku z prawie całego majątku. Teraz te swoje strategie medialne przeciwko mnie wymyśla, relaksując się na plaży w Dominikanie, gdzie lubi spędzać wolne chwile za pieniądze zabrane z naszego dawnego, wspólnego konta oraz czerpiąc zyski z mieszkań i apartamentów, jakie jej zostawiłem. Najbogatsza lektorka łaciny w Polsce, oświadczyła kiedyś mojej rodzinie, że mnie zniszczy i doprowadzi do tego, że będę umierał z głodu pod mostem. Jak widać po kolejnym wysypie jej żółci medialnej, trzyma się tego planu z żelazną konsekwencją" - cytuje słowa Skiby portal Pudelek.

Krzysztof Skiba chyba szybko pożałował swojej emocjonalnej reakcji, ponieważ wpis zniknął już z jego profilu. Z sieci jednak nic nie ginie. Czy doczeka się teraz odpowiedzi byłej małżonki?

Krzysztofa Skibę wraz z zespołem Big Cyc będzie można zobaczyć już w ten weekend na pierwszym koncercie trasy "Lata z Radiem".

