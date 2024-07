Była żona Krzysztofa Skiby przerywa milczenie. Nowa ukochana nie będzie zadowolona

Krzysztof Skiba odnalazł szczęście u boku młodszej piękności

Krzysztof Skiba (60 l.) zyskał sławę jako lider kultowego zespołu Big Cyc. 59-letni muzyk znany jest również z niezwykle ciętego języka. Skiba w mocnych słowach mówi zarówno o politykach, jak i innych osobach z show-biznesu. Od pewnego czasu regularnie trafia na języki. Tym razem nie za sprawą mocnych wypowiedzi, ale nowego związku. Popularny muzyk rok temu poślubił o 26 lat młodszą modelkę. Krzysztof i Karolina powiedzieli sobie "tak" 19 sierpnia 2023 roku.

O ślubnych planach poinformował zaledwie dwa tygodnie po rozwodzie z pierwszą żoną. Krzysztof poznał bowiem Karolinę kiedy był jeszcze w związku z Renatą Skibą, z którą szedł przez życie przez ponad 30 lat. Była żona muzyka długo milczała na temat jego nowego związku. Wyjątek zrobiła we wrześniu ubiegłego roku i w rozmowie z shownews.pl wyjawiła prawdę na temat byłego męża. Kobieta wyznała m.in. że Skiba zaczął spotykać się z Karoliną na dwa lata przed rozstaniem z żoną.

Krzysztof Skiba nie mógł przejść koło tej wiadomości obojętnie. W rozmowie z Żurnalistą odpowiedział: "Odebrałem to jako rodzaj zemsty, rewanżu. Nie mam o to pretensji, wybaczam jej. Zaskoczyło mnie to, bo ona wcześniej nigdy nie miała ambicji bycia osobą znaną. Ale poszło o kobiecą solidarność. Jakaś dziennikarka przekonała ją, że będzie okazja zemścić się na byłym mężu".

Była żona wbija szpilkę liderowi Big Cyc

Po kilku miesiącach milczenia Renata Skiba znowu wbiła szpilkę byłemu partnerowi. Odniosła się zwłaszcza do publicznych czułości Krzysztofa i Karoliny. Nie można zaprzeczyć, że para lubi obnosić się ze swoim uczuciem. Czułości nie szczędzą sobie zarówno na Instagramie, jak i podczas branżowych imprez. Renata Skiba przyznała, że chociaż w czasach związku z muzykiem otrzymywali wiele propozycji, to nigdy nie godziła się na pokazywanie życie prywatnego.

Obecne działania męża określiła jako szukanie atencji. Dodała przy tym, że dawniej muzyk sam krytykował takie działania. "Jeśli ma się coś do zaoferowania jako artysta, to nie ma potrzeby sprzedawania dodatków w postaci scen z życia rodzinnego. (...) Im mniej artysta ma do zaproponowania jako twórca, tym bardziej chce zwrócić uwagę byle czym, żeby istnieć medialnie i wywoływać emocje. (...) Zresztą mój były mąż kiedyś uważał tak samo, był zachwycony tym, że nigdy tej zasady nie złamałam i nie imponował mi medialny blichtr. Zawsze szydził z takich zachowań i takich sytuacji, które teraz sam prezentuje" - mówiła w ShowNews.

Krzysztof Skiba z młodą żoną na ściance w Opolu. Miłość kwitnie?

