Niskie bezrobocie problemem dla pracodawców?

W ciągu ostatnich dwóch dekad Polska odnotowała znaczący spadek bezrobocia. Dane GUS ze stycznia 2025 roku wskazują na poziom 5,4% (837,6 tys. osób), w porównaniu do 19,4% w roku 2005. Co ważne, prognozy GUS przewidują sezonowy wzrost, po którym latem stopa bezrobocia ma obniżyć się do 4,9%. Ten pozytywny trend wiąże się jednak z pewnymi trudnościami.

Niskie bezrobocie wynika nie tylko z wysokiego poziomu zatrudnienia, ale również ze zmniejszającej się populacji w wieku produkcyjnym, co skutkuje ograniczoną dostępnością pracowników. Firmy mają trudności z rekrutacją zarówno pracowników fizycznych, jak i specjalistów, a podwyżki płac nie zawsze rozwiązują ten problem.

Pracownicy poszukiwani na gwałt! W tych 3 branżach brakuje rąk do pracy

Zgodnie z danymi podanymi na portalu gazetaprawna.pl, obecnie w najtrudniejszej sytuacji znajdują się trzy branże, a mianowicie:

Budownictwo

Transport

Przemysł.

Co ciekawe, praca w powyższych branżach jest bardzo dobrze płatna. Dla przykładu w sektorze budownictwa kierownik budowy zarabia średnio 10-15 tys. zł brutto, a inżynier budowy 7,5 tys. zł brutto. Natomiast w przetwórstwie przemysłowym średnie zarobki wynoszą 7,8 tys. złotych brutto.

Lista zawodów deficytowych - Ministerstwo Edukacji wskazuje przyszłość rynku pracy

Wiemy już, iż najgorzej aktualnie sytuacja z pracownikami przedstawia się w branży budownictwa, w transporcie oraz w przemyśle. Gdzie jednak jeszcze będzie brakowało w najbliższym czasie pracowników? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę zawodów deficytowych stworzoną przez MEN.

Lista zawodów deficytowych

