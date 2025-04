Dla wielu kobiet ciało po ciąży staje się powodem do kompleksów, ale Karolina Gilon postanowiła podejść do tematu inaczej - z akceptacją i wielkim spokojem. Choć jeszcze niedawno była w świetnej formie, teraz nie ukrywa, że jej sylwetka się nieco zmieniła. Mimo to nie zamierza poddawać się presji szybkiego powrotu do dawnej wagi. Na instagramowym koncie gwiazda podzieliła się na InstaStories szczerym i motywującym wpisem.

Karolina Gilon wraca do formy po ciąży

Karolina Gilon nie ukrywa, że powrót do aktywności fizycznej jest dla niej ważny, ale nie zamierza narzucać sobie restrykcyjnych diet czy morderczych treningów. Doskonale zdaje sobie sprawę, że ciało potrzebuje czasu, by wrócić do równowagi po ciąży. Karolina obecnie waży 77 kilogramów. Gwiazda chce ważyć 70 kg do 11 maja 2025 roku.

Czy jest to możliwe? Sama nie wiem, ale spróbuję - czytamy w mediach społecznościowych.

Prezenterka zdradziła również, że jej sposób na regenerację to zdrowe odżywianie, umiarkowany ruch i przede wszystkim – odpoczynek. Ostatni punkt, jak sama przyznała, jest wyjątkowo trudny do realizacji przy noworodku.

Minimum godzina spaceru dziennie. Jak pada, to wiadomo, że bieżnia, ale wiadomo, najlepiej na świeżym powietrzu - napisała w sieci Karolina Gilon.

Prezenterka podkreśla, że choć chce wrócić do regularnych treningów i zdrowego trybu życia, robi to w zgodzie ze sobą i we własnym tempem. Jej podejście to doskonały przykład na to, że piękno tkwi w samoakceptacji i trosce o siebie, a nie w liczbach na wadze. Karolina Gilon nie zamierza brać udziału w wyścigu o "idealną sylwetkę po ciąży" i pokazuje, że najważniejsze jest zdrowie i dobre samopoczucie.

