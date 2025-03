Karolina Gilon ujawnia intymne szczegóły połogu: "Chodziłam okrakiem po domu jak pingwin, płacząc"

W relacji na Instagramie Karolina Gilon podzieliła się swoim doświadczeniem, podkreślając jednak, że każda kobieta przechodzi go inaczej.

Nie chcę was tutaj w żaden sposób, dziewczyny, straszyć. Oczywiście od razu podkreślam, że mówię o swoim przeżyciu, o swoim doświadczeniu, a każda kobieta ma totalnie inne. Wiem, że wiele kobiet o wiele bardziej cierpi, a niektóre nie cierpią wcale

– przyznała. Po czym przeszła do szczegółów.

Prezenterka nie ukrywała, że czas po porodzie był dla niej prawdziwym wyzwaniem.

Były dni, że cierpiałam i to tak serio. Są dni, że dalej cierpię z bólu. Ogólnie – połóg jest bez sensu. Kobieta potrzebuje dużo siły i przestrzeni na to, żeby zajmować się dzieckiem, a są rzeczy, które jej to życie uprzykrzają