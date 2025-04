i Autor: AP Photo, Associated Press Elon Musk, Donald Trump

Biały Dom

Elon Musk opuszcza administrację Trumpa? Zaskakujące doniesienia

Elon Musk, szef Tesli i SpaceX, wkrótce może zakończyć swoją misję jako "specjalny pracownik rządowy" w administracji Donalda Trumpa – donosi Politico. Czy to koniec jego wpływu na rząd USA? Jakie są powody tej decyzji i co to oznacza dla przyszłości współpracy Muska z prezydentem?