Postaw na parapecie, a wyssie wilgoć z zaparowanych okien. Bez miski, sody oczyszczonej, a jedynie z przyjemnym widokiem. Sposób na zaparowane okna

Zaparowane szyby i nadmierna wilgoć w domu to problem jesienno-zimowy, który szkodzi zdrowiu i sprzyja rozwojowi pleśni.

Zamiast domowych pochłaniaczy, postaw na parapecie specjalne rośliny, takie jak paprotka czy skrzydłokwiat, które skutecznie absorbują wodę z powietrza.

Odkryj, jak proste umieszczenie tych naturalnych filtrów powietrza może raz na zawsze rozwiązać problem wilgoci i poprawić mikroklimat w Twoim mieszkaniu!

Postaw na parapecie, a zmniejszysz poziom wilgoci w pokoju

Zaparowane szyby z widocznymi kroplami wody to częsty widok jesienią i zimą. W tym okresie wyraźnie wzrasta ryzyko nadmiernej wilgoci. Z jednej strony chłodne powietrze styka się z nagrzanymi szybami, a z drugiej strony, o tej porze roku wzrasta także poziom wilgoci na zewnątrz. Sprawia to,że na szybach (zwłaszcza po nocy) pojawiają się krople wody. Taka sytuacja może bezpośrednio wpływać także na poziom wilgoci w mieszkaniu. Jeżeli będzie on za wysoki to może może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie i samopoczucie. Nadmierna wilgotność powietrza (powyżej 60 proc.) negatywnie odbija się na zdrowiu. Jest szczególnie uciążliwa dla alergików oraz astmatyków. Dodatkowo sprzyja ona powstawaniu pleśni oraz grzybów.

Warto pamiętać, że wilgoć w domu nie bierze się tylko z zewnątrz. Codzienne czynności, takie jak gotowanie, suszenie prania w mieszkaniu, branie długich pryszniców czy nawet oddychanie domowników, znacząco zwiększają poziom wilgoci w powietrzu. Gotowanie bez przykrywek i włączonego okapu, czy suszenie ubrań w źle wentylowanym pomieszczeniu, to częste przyczyny problemów z kondensacją, dlatego warto zwrócić uwagę na te nawyki.

Jednym z najczęściej polecanych, domowych sposobów na wilgoć na oknach są domowe pochłaniacze. Robi się je na bazie sody oczyszczonej, kawy, soli lub ryżu. Wszystkie te produkty świetnie absorbują wodę i stopniowo zmniejszają wilgoć.

Jeszcze lepiej od domowych pochłaniaczy mogą sprawdzić się niektóre gatunki roślin doniczkowych. Wiele z nich pobiera wodę z powietrza, przez co skutecznie niweluje poziom wilgoci. Działanie jest bardzo intensywne, ale skuteczne i długotrwałe. Najlepiej do pochłaniania wilgoci sprawdzi się popularna paprotka oraz skrzydłokwiat. Wokół ich liści dochodzi do wymiany gazowej. Duża powierzchnia liści odparowuje wodę i sprawa, że na oknach nie osadza się para. Dodatkowo obie te rośliny wyłapują z powietrza cząsteczki brudu oraz zarodniki pleśni skutecznie je oczyszczając.Postaw doniczki niedaleko okien (uważaj na przeciągi, które mogą być szkodliwe dla kwiatów), a szybko zauważysz, że na szybach zbiera się mniej wody. Dzięki temu stopniowo zapanujesz nad wilgocią w mieszkaniu.

Aby paprotka czy skrzydłokwiat skutecznie pochłaniały wilgoć, muszą być w dobrej kondycji. Regularne zraszanie liści (szczególnie paproci) i dbanie o stałą, ale nie nadmierną wilgotność podłoża zapewni im optymalne warunki do fotosyntezy i transpiracji, czyli procesu, w którym aktywnie oddają parę wodną do atmosfery. Pamiętaj, że zdrowe rośliny to efektywne rośliny w walce z nadmiarem wilgoci, a ich pielęgnacja jest kluczem do sukcesu.