Wlej do słoiczka 2 łyżeczki i włóż patyczki, a dom będzie pachnieć jak salon Rituals. Otulający zapach wypełni każdy kąt i rozgrzeje zmysły domowników. Naturalny zapach do domu z patyczkami

Masz dość drogich odświeżaczy powietrza? Stwórz własny, ekologiczny dyfuzor, który otuli Twój dom pięknym zapachem, wykorzystując proste składniki.

Wystarczy szklany słoiczek, patyczki, olej kokosowy, alkohol i wybrane olejki eteryczne, aby stworzyć trwałą i unikalną kompozycję zapachową.

Odkryj przepis na luksusowy aromat przypominający salony Rituals.

Dowiedz się, jak łatwo przygotować ten domowy zapach z patyczkami i spraw, by Twój dom pachniał wyjątkowo przez wiele dni.

Naturalny zapach do domu z patyczkami. Jak go zrobić?

Każda kobieta lubi, kiedy w jej mieszkaniu unosi się piękny zapach, który wręcz otula zmysły. Oczywiście w sklepach czy drogeriach można nabyć odświeżacze powietrza do domu i to w najróżniejszej formie i aromacie. Jednak zanim wydamy kilkanaście złotych na odświeżacz ze sklepu, to warto wypróbować te domowe sposoby na piękny zapach w domu. Otóż istnieje wiele przepisów na przygotowanie naturalnego zapachu do domu, które są nie tylko tańsze, ale także ekologiczne, a do tego najczęściej można je przygotować ze składników, które większość z nas ma w swoim domu. Świetnym rozwiązaniem jest naturalny odświeżacz powietrza w formie dyfuzora. Do stworzenia takiego zapachu potrzebujesz szklanego słoiczka, patyczków ratanowych, 50 ml oleju kokosowego, trzech łyżek alkoholu i olejków eterycznych.

Wlej do słoiczka 2 łyżeczki i włóż patyczki, a dom będzie pachnieć jak salon Rituals. Otulający zapach wypełni każdy kąt

Samodzielnie przygotowany dyfuzor zapachowy sprawi, że w naszym domu będzie pięknie pachnieć przez wiele dni. Taka jesienna kompozycja często wyróżnia się czymś, co czyni ją rozpoznawalną i niepowtarzalną. A jak zrobić zapach do domu z patyczkami? Wystarczy wymieszać płynne składniki i dodać do nich 2 łyżki mieszanki wybranych olejków eterycznych. Zapach przypominający aromat unoszący się w salonach Rituals stworzysz, mieszając następujące olejki: 5 kropli bergamotki, 4 krople kadzidła, 3 krople drzewa sandałowego, 2 krople wanilii (lub 1 kropla paczuli dla ziemistej nuty). Na koniec włóż do buteleczki patyczki ratanowe lub patyczki do szaszłyków i ustaw w wybranym miejscu na stoliku w salonie, lub przedpokoju. Piękny zapach o otulających nutach rozniesie się po każdym kącie domu.

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