Postaw na grzejniku na całą noc, a domownikom zrobi się lepiej. Obudzą się wyspani i bez wielu dolegliwości

Rozgrzane grzejniki w sezonie zimowym drastycznie obniżają wilgotność powietrza w domach, negatywnie wpływając na komfort i zdrowie domowników.

Suche powietrze prowadzi do problemów z błonami śluzowymi, obniżenia odporności, gorszego snu i koncentracji, a także niszczy rośliny.

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Rozgrzane grzejniki nie pozostają bez wpływu na jakość powietrza w domu. Sezon grzewczy jest niezbędny, aby przetrwać zimne miesiące, ale często nastręcza wielu problemów. Jednym z najuciążliwszych niedogodności jest przesuszone powietrze. Nagrzane kaloryfery mocno przesuszają powietrze i sprawiają, że staje się one nieprzyjemne. Grzejniki same w sobie nie usuwają pary wodnej z powietrza, podnoszą one jednak jego temperaturę, przez co zdolność do magazynowania wilgoci maleje. Suche powietrze w mieszkaniu może być całkiem poważnym problemem ponieważ wpływa ono na nasze samopoczucie.

Dlaczego suche powietrze nie jest dobre?

Suche powietrze w mieszkaniu przede wszystkim wysusza błony śluzowe. Możemy odczuwać dolegliwości gardła, chrypkę, katar, a także cierpieć z powodu przesuszonej śluzówki oka. Może pojawić się odczucie piasku pod oczami. Dodatkowo spada nasza odporność, wysuszone błony śluzowe tracą swoje ochronne rzęski i łatwiej wpuszczają wirusy do organizmu. Przez nadmierne suche powietrza spada nasza koncentracja, mogą pojawić się bóle głowy, a także groszy sen. Alergicy mogą odczuwać wzmożone skutki alergii i rozdrażnienie. Dodatkowo suche powietrze wpływa negatywnie na rośliny doniczkowe. Większość popularnych odmian potrzebuje sporej wilgotności powietrza, a bez tego zaczyna marnieć. Eksperci wskazują, że prawidłowa wilgotność powietrza powinna wynosić od 40 do 60 proc. W takiej wilgotności najlepiej się funkcjonuje oraz śpi.

Połóż to na grzejniku, a w domu zrobi się lepiej. Patent na wysuszone powietrze

Najlepszym i najszybszym sposobem na nawilżenie powietrza są profesjonalne nawilżacze. Kosztują one kilkaset złotych i zapewniają szybkie i skutecznie nawilżenie pomieszczenia. Jeżeli jednak nie chcesz lub nie możesz (zwierzęta domowe mogą niewłaściwie reagować na niektóre typy nawilżaczy) kupować kolejnego urządzenia to domu poznaj domowe sposoby. Już nasze babcie wiedziały, że jednym z najlepszych sposobów na suche powietrze zimą są mokre ręczniki. To zdecydowanie top rozwiązań radzenia sobie z przesuszonym powietrzem. Aby jednak mokre ręczniki faktycznie zadziały warto przestrzegać kilku zasad. Rozłóż dwa mokre ręczniki na nagrzanych grzejnikach, a jeden obok. Ważne, aby materiał był faktycznie mokry, ale nie kapiący (może zniszczyć podłogę). Ręczniki znajdujące się na grzejniku najszybciej nawilżą powietrze, ale też najszybciej wyschną. Ręcznik znajdujący się w pobliżu (na przykład na krześle) będzie uwalniał wilgoć wolniej, ale dłużej. Ręczniki należy regularnie wymieniać - najlepiej robić to raz na kilka godzin, a także rano i wieczorem. Dobrym pomysłem jest także wstawienie mokrego prania do pomieszczenia, gdzie panuje najbardziej suche powietrze. W ten sposób powietrze w pokoju zrobi się wilgotniejsze i przyjemniejsze. Rośliny doniczkowe, takie jak paprocie czy palmy, aktywnie uwalniają wilgoć do otoczenia poprzez transpirację, działając jak żywe nawilżacze. Pamiętaj, aby nie przesadzić z nawilżaniem powietrza. Zbyt wysoka wilgotność może sprzyjać rozwojowi pleśni i roztoczy, co jest szczególnie niebezpieczne dla alergików i astmatyków.

Twoja babcia rozgromi ten quiz, a ty? Pytanie 1 z 8 Co najlepiej dodać do prania ręczników? Sodę oczyszczoną Herbatę Proszek do pieczenia Następne pytanie